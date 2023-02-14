На цьому наголошують аналітики з Інституту з вивчення війни. Укладачі звіту зауважили, що Путін, хоч його військо і зазнає колосальних втрат, продовжує публічно підтримувати російське міноборони.

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Приховує втрати під Вугледаром

Аналітики звернули увагу на коментар Путіна, який він дав ще 9 лютого російському телеканалу, і який показали аж 12 лютого. У ньому кривавий диктатор заявив, що "морська піхота зараз працює, як має бути". Мовляв, Тихоокеанський і Північний флоти "героїчно воюють". Усе це під Вугледаром, нагадаємо.

В Інституті припускають, що Путін може навмисне нахвалювати своє військо. Зокрема Тихоокеанський і Північний флоти, які зазнають просто колосальних втрат під Вугледаром. Чого лише варті механізовані підрозділи 155-ї морської піхотної бригади того ж таки Тихоокеанського флоту. Тієї самої елітки, яка вже не дорахується щонайменше 500 своїх бійців.

Цікаво, що коментар Путіна слідує заяві міністра оборони Сергія Шойгу, яку він зробив ще 7 лютого. Тоді глава російського міноборони запевняв, що окупанти успішно розвивають наступ у Вугледарі.

Путін, ймовірно, навмисне применшує надто оптимістичний опис російського міноборони Вугледарського фронту, щоб підтримати розповідь про неминучий і масштабний наступ Росії в Донецькій області,

– зауважили аналітики.

Вони також додали, що диктатор може утримуватися від того, щоб стати на бік воєнкорів, які досі критично налаштовані. Нагадуємо, що вони останнім часом усе активніше звинувачують військово-політичне керівництво країни, яке не засвоїло жодних уроків. Зокрема, під час проведення механізованих операцій.

Путін може кинути більше "м'яса"

В Інституті не виключають іншого розвитку подій поблизу Вугледара. Укладачі звіту припускають, що коментар Путіна може свідчити про те, що він планує посилити наступ. І для цього диктатор залучить більшу кількість мобілізованих сил. Або ж ще раз скерує туди решту підрозділів Північного флоту. Не виключають того, що Путіну необхідно підтримувати російські сили поблизу Вугледара. Це чи не єдина можливість бодай якось відволікати від поразки окупантів на критичних ділянках фронту.

Ситуація під Вугледаром складна

Почнімо з супутникових знімків від Maxar. Вони дозволяють краще збагнути, якими зараз є околиці Вугледара. На кадрах видно розбиті танки та техніку ворога, яку він щоденно втрачає.

Зауважимо, що лиш за тиждень нашим захисникам і захисницям вдалося знищити 130 одиниць російської бронетехніки під Вугледаром. Це демонструє, що ворог кинув надзвичайно багато своїх сил, щоб досягнути бодай якихось успіхів на цьому напрямку.

Військово-політичний експерт Олександр Коваленко наголосив, що Бахмутський, Авдіївський і Вугледарський напрямки пріоритетні для ворога. Тож активні наступальні дії там спостерігатимуться й надалі.

Нагадуємо, що мужньо оборону Вугледара тримають воїни 72-ї бригади. Вони вже встигли поділитися кадрами, на яких можна побачити знищену техніку, а також розгромлених окупантів, які сунули.

Увага! Саме для бійців 72-ї бригади ми збираємо гроші на позашляховик. Машину вже вдалося знайти. Тож залишилося найменше – накопичити 400 тисяч гривень. Гайда разом наближати Україну до перемоги. Кожна ваша гривня важлива!