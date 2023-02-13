Про це розповіли у російських ЗМІ, посилаючись на розповідь приморського морпіха, якому пощастило вижити, повідомляє 24 Канал.

До теми ЗСУ розбили "елітну" бригаду морської піхоти Росії під Вугледаром, – Politico

Під Вугледаром ліквідували щонайменше 500 окупантів

Один із морпіхів 155-ї бригади морської піхоти тихоокеанського флоту Росії, яка брала участь у боях під Вугледаром, зв'язався з російськими журналістами. Він розповів, що після штурму від третьої роти десантно-штурмової бригади залишилося, ймовірно, 8 осіб. Решта окупантів загинули або потрапили в полон.

Хто вижив, сказали, що дезертири. Краще б я потрапив у полон і не повернувся. Ставлення максимально погане. Уже поклали людей 500, може, більше. Командир бригади сказав, що додому ми поїдемо тільки 200-ми або 300-ми,

– бідкається загарбник.

За його словами, штурм у районі Вугледара почався 23 січня. Бригада на 80 – 90% складалася з мобілізованих. Військові постійно гинули, тому "весь час підвозили нових".

Про втрати всієї бригади 155-го полку морської піхоти під час штурму Вугледара писало також видання Politico, посилаючись на дані глави пресслужби Таврійського округу ЗСУ Олексія Дмитрашковського.

Він розповів, що за останній тиждень російська армія втратила велику кількість людей у Донецькій області, зокрема серед командування. Росія втрачала 150 – 300 морпіхів на день під час боїв під Вугледаром. Загалом близько 5 тисяч військових ліквідували, поранили чи взяли в полон.

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Путін стверджує, що все йде за планом

Напередодні кремлівський диктатор Владімір Путін високо оцінив роботу морпіхів тихоокеанського і північного флотів.

"Піхота морська працює як слід! Прямо зараз! Героїчно бореться морська піхота!", – заявив російський президент.

Варто зауважити, що на початку листопада морпіхи 155-ї бригади скаржилися на командування, яке кинуло їх у "незрозумілий наступ" у районі Павлівки. Через це вони втратили за 4 дні приблизно 300 осіб убитими, пораненими та зниклими безвісти.

Після того, як Павлівка перейшла під контроль окупантів, морпіхи розповідали, що командування відмовилося виводити звідти тих, "хто найбільше обурювався". Загарбники припускають, що командування таким чином карає бійців.

Цікаво! Минулого тижня ЗСУ під Вугледаром розгромили колону російської техніки, знищивши 31 одиницю бронетехніки, включно з 15 танками.

Коротко про ситуацію під Вугледаром