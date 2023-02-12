Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Він нагадав, що зараз ворог зосереджує зусилля на наступі на 5 напрямках.

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Зокрема, росіяни атакують на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. При цьому окупанти намагаються наступати за підтримки авіації.

Як росіяни використовують авіацію під час наступу

Як зазначив Світан, лінія фронту на Сході України вже давно стабілізована. Там багато мінних полів, по яких окупанти не можуть рухатися.

Тому росіяни йдуть у наступ вздовж доріг. Адже дорога з твердим покриттям точно буде не замінована. Але річ у тому, що такі шляхи – добре пристріляні артилерією,

– зазначив військовий експерт.

Саме тому росіяни намагаються спершу за допомогою авіації "намацати" нашу артилерію та спробувати її ліквідувати. І лише після цього починають рух техніки.

Роман Світан розповів, як змінилися дії окупантів на фронті: дивіться відео

Наступ на ширших ділянках фронту

Військовий експерт розповів, що останнім часом російські загарбники змінили тактику наступу. Раніше вагнерівці наступали на ділянці максимум 2 – 3 кілометри. В атаку йшли оперативно-тактичні групи, максимум штурмові роти.

Роман Світан Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Зараз помітне збільшення ширини фронту, на якому йде наступ. Росіяни намагаються наступати на 5 – 7 кілометрах, а на деяких ділянках – до 10 кілометрів по лінії фронту. Це свідчить про те, що вже вийшли на виконання завдань лінійні російські частини, які розгортаються у певні бойові порядки і намагаються йти в атаку.

Однак, за словами полковника запасу ЗСУ, російські війська впираються у наші оборонні редути та системи відсічення, які дуже добре працюють за допомогою артилерії. Також на заваді наступу окупантів стають мінні поля.

"Для того, аби наступати на великій ширині фронту, росіяни повинні мати велику перевагу у кількості сил та засобів. А зараз у нас – приблизний паритет. Тому росіяни потрапляють під вогонь", – сказав Світан.

Чому окупанти змінили тактику наступу

Військовий експерт зазначив, що росіяни змінили тактику наступу через те, що у них суттєво збільшилася кількість особового складу.

Раніше окупанти охоплювали вузькі ділянки фронту у 2 – 3 кілометри через нестачу живої сили та засобів. Тобто це не тому, що ця тактика була кращою. Просто у росіян не було можливості проводити щось інше,

– зазначив Світан.

Однак протягом кількох останніх місяців в Україну зайшли близько 200 тисяч російських військових. Як зазначив Світан, остання хвиля окупантів з цього числа продовжуватиме заходити в Україну до кінця лютого.

"Тому вони зараз застосовують ту тактику, яка й мала бути – наступ на загальному широкому фронті для того, аби здійснити загальні охоплення наших гарнізонів", – зауважив Світан.

Окупанти намагаються оточити українських військових

За словами військового експерта, з точки зору логіки окупанти діють правильно. Тобто ворог не зосереджує велику кількість сил в одному місці, оскільки пробитися в одній точці практично нереально.

Роман Світан Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Росіяни починають здійснювати оперативно-тактичні ходи для загального оточення наших гарнізонів. Саме це відбувається біля Авдіївки, Мар'їнки, Вугледара і Бахмута. Ми бачимо ці півкола, якими росіяни намагаються охопити наші гарнізони.

Прорвати лінію фронту ворог не може, оскільки на заваді росіянам стають кілька ешелонів української оборони. Тому, за словами Світана, фактично окупанти продовжують "режим видавлювання" наших військових, але на ширшій ділянці фронту, ніж раніше.

"Росіяни здуються"

Військовий експерт додав, що в армії окупантів є велика проблема з відновленням ресурсів. У Росії є ще певна кількість військових, яких продовжать заводити в Україну до кінця лютого. Однак на цьому запаси особового складу ворога на певний час вичерпаються.

Наступна хвиля сил у росіян буде тільки на початку літа. Тож зараз вони здуються. Ми витримаємо ще кілька тижнів. А далі почнеться зменшення інтенсивності наступу,

– сказав Світан.

Він додав, що з весни окупанти повернуться до старої тактики наступу – активності на певних ділянках фронту шириною до 2 – 3 кілометрів.

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