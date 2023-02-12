Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. Також він опублікував відповідні фото.

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ЗСУ спопелили колону російської техніки

Федоров 12 лютого повідомив про чергові успіхи Сил оборони України.

Горить-палає техніка ворожа. Гарні новини з Запорізького напрямку, де артилерія 128-ї гірської бригади ЗСУ при коригуванні безпілотника "Лелека" знищили колону російських військ на дорозі Мелітополь – Василівка південніше Зеленого Гаю. Віримо в ЗСУ,

– зауважив мер Мелітополя.

Цікаво! В американському Інституті вивчення війни розповіли, що біля Вугледара ЗСУ також розгромили російську колону. Там діє 155 бригада морської піхоти, яка, найімовірніше, складається з погано навченого мобілізованого персоналу. Експерти зазначають, що російські війська застосовують дуже неефективну тактику.



ЗСУ розбили колону окупантів / Фото Олега Петренка

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