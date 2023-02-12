З початку повномасштабного вторгнення росіяни вже втратили 137 780 своїх солдатів. Проте Генштаб ЗСУ постійно уточнює дані.

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Які втрати ворога у техніці

танків – 3280 (+13);

бойових броньованих машин – 6488 (+14);

артилерійських систем – 2287 (+17);

РСЗВ – 465 (+2);

засобів ППО – 234 (+0);

літаків – 296 (+1);

гелікоптерів – 286 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2007 (+10);

крилатих ракет – 857 (+0);

кораблів та катерів – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 5148 (+14);

спеціальної техніки – 215 (+1).

Актуальна статистика втрат ворога станом на 12 лютого / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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Що відомо про актуальну ситуацію на фронті

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін. Ворожих наступальних угрупувань з території Білорусі не було виявлено.

Українські захисники за минулу добу відбили 11 атак окупантів. Зокрема у районах Білогорівки й Серебрянського лісництва Луганської області та Торського, Федорівки, Бахмута, Іванівського, Часового Яра, Первомайського, Побєди, Мар’їнки й Вугледара Донецької області.

Загарбники відбирають житло у цивільних на тимчасово окупованих територіях. З'явилася інформація, що росіяни нишпорять по будинках українців та перевіряють у громадян наявність прописки та документів на право власності житла.

Ті будинки, які власники покинули, вороги опломбовують і залишають повідомлення про те, що приміщення перейшли у право власності так званої "місцевої адміністрації".

Загроза нових ударів Росії по українських територіях залишається суттєвою. За добу противники завдали 12 ракетних ударів.

3 удари по цивільній інфраструктурі Харкова, а також 32 авіаційних удари, 6 з яких – з використанням дронів-камікадзе. До слова, 4 ворожі дрони-камікадзе вдалося знищити.