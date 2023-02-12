С начала полномасштабного вторжения россияне уже лишились 137 780 своих солдат. Однако Генштаб ВСУ постоянно уточняет данные.
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Какие потери врага в технике
- танков – 3280 (+13);
- боевых бронированных машин – 6488 (+14);
- артиллерийских систем – 2287 (+17);
- РСЗО – 465 (+2);
- средств ПВО – 234 (+0);
- самолетов – 296 (+1);
- вертолетов – 286 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2007 (+10);
- крылатых ракет – 857 (+0);
- кораблей и катеров – 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 5148 (+14);
- специальной техники – 215 (+1).
Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 12 февраля / Инфографика Генштаба ВСУ