Периодически из Луганщины информируют о так называемом "хлопке". Помогают партизаны, они активно трудятся. Об этом 24 Канала сказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
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"Недавно был поврежден распределительный шкаф на железнодорожном пути, который на неделю вывел из строя возможность опрокидывания личного состава или боекомплекта по железной дороге. Они снова перешли на фуры, что, в принципе, дает определенную задержку в перебрасывании", – сказал Гайдай.
Белогоровка – под контролем ВСУ
Что касается Белогоровского направления, россияне там пытаются накапливать боекомплект для массированного артобстрела. Но наши Силы обороны все это видят и наносят огненное поражение. За последние несколько дней было уничтожено 2 склада.
Традиционно для себя, враг продолжает прибегать к откровенной лжи и жалким фейкам. Так, россияне заявляли, что уже "захватили Белогоровку". Как отмечает Гайдай, пропаганда у них направлена на поддержку собственных бойцов. Большого успеха русская армия не имеет, но мотивировать солдат нужно.
Отдельные подразделения они принимают в определенный информационный вакуум, не дают возможности общаться друг с другом. Тогда они рассказывали бы о настоящем положении вещей на фронте и реальных потерях – это распространяло бы панические настроения,
– утверждает глава Луганской областной военной администрации.
Гайдай подчеркнул: в Белогоровке никакого успеха оккупанты не имеют. Украинские защитники даже записали видеообращение, чтобы развенчать вброс. "Наши нацгвардейцы развеяли очередные фейки от россиян", – подчеркнул Сергей Гайдай.
Оккупанты готовят из всего, что можно
- Российские захватчики совершают наступательные действия в Луганской области. Ситуация в области очень тяжелая, но контролируемая ВСУ, героически отражающая атаки оккупантов.
- По словам Гайдая, самая тяжелая ситуация на фронте сейчас в направлении Кременной. Россия ведет активные наступательные действия и подключает тяжелую технику, но украинские воины контролируют ситуацию.
- "Оккупанты постоянно гонят из тяжелых "Калибров", атакуют и подключают тяжелую технику, танки. Они пытаются развивать определенный успех на этом направлении, но сейчас несмотря на то, что нашим бойцам тяжело, они полностью контролируют ситуацию", – сообщил он.
- Глава Луганской ОГА отметил, что россияне планируют наступление на Лиман. Но Гайдай заверил: "Россияне останавливаются там, где их останавливают наши защитники".
- Чиновник добавил, что сейчас ВСУ обороняются, но когда получат тяжелое вооружение, то смогут осуществлять контрнаступление и разбивать российские войска.