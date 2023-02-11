Периодически из Луганщины информируют о так называемом "хлопке". Помогают партизаны, они активно трудятся. Об этом 24 Канала сказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Недавно был поврежден распределительный шкаф на железнодорожном пути, который на неделю вывел из строя возможность опрокидывания личного состава или боекомплекта по железной дороге. Они снова перешли на фуры, что, в принципе, дает определенную задержку в перебрасывании", – сказал Гайдай.

Белогоровка – под контролем ВСУ

Что касается Белогоровского направления, россияне там пытаются накапливать боекомплект для массированного артобстрела. Но наши Силы обороны все это видят и наносят огненное поражение. За последние несколько дней было уничтожено 2 склада.

Традиционно для себя, враг продолжает прибегать к откровенной лжи и жалким фейкам. Так, россияне заявляли, что уже "захватили Белогоровку". Как отмечает Гайдай, пропаганда у них направлена на поддержку собственных бойцов. Большого успеха русская армия не имеет, но мотивировать солдат нужно.

Отдельные подразделения они принимают в определенный информационный вакуум, не дают возможности общаться друг с другом. Тогда они рассказывали бы о настоящем положении вещей на фронте и реальных потерях – это распространяло бы панические настроения,

– утверждает глава Луганской областной военной администрации.

Гайдай подчеркнул: в Белогоровке никакого успеха оккупанты не имеют. Украинские защитники даже записали видеообращение, чтобы развенчать вброс. "Наши нацгвардейцы развеяли очередные фейки от россиян", – подчеркнул Сергей Гайдай.

Оккупанты готовят из всего, что можно