Сейчас в Луганской области продолжаются тяжелые бои. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.
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Оккупанты продвинулись в районе Кременной
Украинские военные имеют там достаточное количество сил и средств. При определенных условиях наши бойцы могут осуществлять контратаки для того, чтобы отрезать российских захватчиков, которые наступают.
Сегодня россияне активно привлекают к наступательным действиям несколько частей оккупационного войска – до дивизии. Впрочем, общее количество резерва, который Россия сосредоточила на этом направлении, очень большое и достигает объема трех дивизий.
За последнюю неделю оккупанты продвинулись возле Кременной. В лесах вокруг города ВСУ вынуждены иногда уходить.
Бои идут за каждую лесополосу, которая есть в этой местности. Противник имел там частичный успех. Сегодня мы пытаемся остановить попытки российских войск продвигаться,
– сообщил военный эксперт.
Жданов прокомментировал наступление россиян в Луганской области: смотрите видео
Ситуация возле Сватово более контролируемая
В то же время ситуация вокруг Сватово более контролируемая. Российские захватчики там практически не продвигаются, но уже начинают увеличивать усилия.
"Возле Сватово они только начали наступательные действия и в дальнейшем мы будем наблюдать увеличение интенсивности и численности войск, участвующих в наступательных операциях", – отметил военный эксперт.
Наступление россиян в Луганской области: что известно
- В Институте по изучению войны отмечают, что россияне начали наступление в Луганской области. Собственно, вдоль линии Сватово – Кременная на западе региона заметно возросла активность оккупантов в течение недели.
- Как отметили аналитики, российское командование привлекло части нескольких обычных дивизий в наступательные операции вдоль линии Сватово – Кременная.
- Речь идет о подразделениях нескольких полков 144-й и 3-й мотострелковой дивизии, полке 90-й танковой дивизии, части 76-й Воздушно-десантной дивизии, а также неопределенных подразделениях Южного военного округа.
- Очевидно, что привлечение к этому стольких основных дивизий свидетельствует о том, что России нужны хоть какие-то победы за время этой войны. Однако украинская армия продолжает успешно противостоять захватчикам.
- Офицер Национальной гвардии Украины Александр Дорошенко рассказал, что часть украинских военных после Харьковской операции перебросили поближе к Кременной. Они говорят, что там сложная ситуация.
- Офицер также отметил, что оккупанты используют в лесах возле Кременной свое преимущество в артиллерии и живой силе.