Там много обстрелов, но все атаки врага отбивают наши защитники. Об этом рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
К теме Еще не анонсированное наступление, – Гайдай объяснил, что означают атаки врага со стороны Кременной.
Как наступают оккупанты у Кременной
Гайдай объяснил, что – это ежедневные атаки небольшими группами, к взводу, но постоянными волнами. Иногда они наступают с поддержкой тяжелой техники, в частности, БТР и танками.
Оккупанты активизировались в Луганской области
- Россияне не покидают намерений захватить всю Донецкую и Луганскую области. Полковник запаса ВСУ Сергей Грабский отметил, россияне стягивают серьезные силы для атаки на Восточном направлении. В частности, возле Сватового.
- Специалисты из американского Института изучения войны считают, что россияне могут усилить наступление в Луганской области. Предполагают, что захватчики снова хотят идти на Харьковщину.
Кстати, накануне Гайдай также отмечал, что россияне постоянно атакуют в Кременной районе. Однако это не новое полномасштабное наступление, о котором пишут в сети. По словам главы ОВА, это разведка боем. видят всю карту действий, резервы со стороны россиян; они владеют информацией о маневрах врага. Однако он заверил, что украинские военные видят всю карту действий и резервы со стороны россиян. Украинские защитники владеют информацией о маневрах врага.