Там багато обстрілів, однак всі атаки ворога відбивають наші захисники. Про це розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.
До теми Ще не анонсований наступ, – Гайдай пояснив, що означають атаки ворога з боку Кремінної
Як наступають окупанти біля Кремінної
Гайдай пояснив, що – це щоденні атаки невеликими групами, до взводу, але постійними хвилями. Інколи вони наступають з підтримкою важкої техніки, зокрема, БТР та танками.
Окупанти активізувались на Луганщині
- Росіяни не покидають намірів захопити всю Донецьку та Луганську області. Полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський зазначив, окупанти стягують серйозні сили для атаки на Східному напрямку. Зокрема, біля Сватового.
- Фахівці з американського Інституту вивчення війни вважають, що росіяни можуть посилити наступ на Луганщині. Припускають, що загарбники знову хочуть йти на Харківщину.
До речі, напередодні Гайдай також зазначав, що росіяни постійно атакують в районі Кремінної. Однак це не новий повномасштабний наступ, про який пишуть в мережі. За словами глави ОВА, це розвідка боєм. Однак він запевнив, українські військові бачать всю мапу дій та резерви з боку росіян. Українські захисники володіють інформацією про маневри ворога.