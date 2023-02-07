Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский. По его словам, то, что оккупанты планируют новое наступление, было ясно еще с середины декабря 2022 года.

Обратите внимание Наступление России уже началось, оккупанты действуют другим способом, – военный аналитик

Тогда противник начал концентрировать свои усилия на Сватовском направлении, постоянно перебрасывая из России технику на участок Старобельск – Сватово. Однако, как отметил военный эксперт, там особой активности не происходило. Были только встречные бои, а враг пытался удерживать свои позиции.

"Также силами вагнеровцев противник пытался поддержать определенный градус напряжения на Соледарском и Бахмутском направлениях. Благодаря этому российские регулярные подразделения закончили подготовку и сосредоточились на определенных направлениях", – отметил Грабский.

Оккупанты атакуют на Донецком и Луганском направлениях

В последнее время существенно усилилось противостояние на Бахмутском направлении. Как рассказал военный эксперт, там вагнеровцев в основном заменили российские регулярные части, которые сейчас совершают штурмовые действия на украинские оборонные позиции. Также противник пытался идти на штурм в районе Угледара, где получил достойный отпор от ВСУ.

По словам Грабского, сейчас россияне сосредоточили свои усилия на 2 направлениях – Донецком и Луганском.

На Донецком фронте уже идут активные боевые действия. Цель оккупантов – "приковать" там как можно больше украинских войск для того, чтобы не дать им возможности маневрировать,

– отметил военный эксперт.

Он добавил, что также противник начал активизироваться на Луганском направлении, в частности в районе Сватового, для того, чтобы нанести удар в Харьковской области.

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Россияне хотят оцепить украинские войска на Донбассе

Он предположил, что российские захватчики могут повернуть дальше на юг – на Изюм. Грабский считает, что россияне могут пытаться восстановить ситуацию, которая была по состоянию на сентябрь 2022 года, чтобы создать угрозу для Славянска и Краматорска.

Сергей Грабский Военный эксперт, полковник запаса ВСУ В общем, возможно, что встречными ударами от Угледара, Славянска и Изюма враг захочет окружить наши войска на Донбассе и таким образом достичь своей стратегической цели – захватить Донецкую область. Это то, на что противник может сейчас рассчитывать.

По словам полковника запаса ВСУ, все другие направления, в частности, Запорожское, россияне рассматривают как второстепенные.

У оккупантов не хватит сил на другие направления

Военный эксперт считает, что говорить о каких-то действиях врага на Харьковском, Киевском и других направлениях можно только в далекой перспективе.

Несмотря на то, что противник сейчас собрал от 350 до 500 тысяч военных, сил на другие направления у него не хватит. Поэтому враг вкладывает самую большую мощь именно на Донецкий и Луганский плацдармы. Насколько этот импульс ему удастся, сказать очень сложно,

– сказал Грабский.

Он добавил, что нельзя говорить точно, что новое наступление России начнется в ближайшие 10 дней.

"Никто этого не знает, потому что наши Силы обороны делают все возможное, чтобы наступление врага не произошло в определенные сроки", – отметил военный эксперт.

Он напомнил, что россияне уже не раз переносили сроки анонсированных наступательных операций, и это было результатом работы украинских военных.

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