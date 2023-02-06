Об этом 24 Каналу сообщил военный аналитик Алексей Гетьман. Он подчеркнул, что наибольшее накопление сил со стороны России сейчас происходит на Луганском направлении.

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Как действуют оккупанты на фронте

По его словам, там россияне будут пытаться прорваться к Изюму, а затем их план – выйти на Славянск.

Военный аналитик рассказал о нынешней ситуации на фронтах:

Под Бахмутом активные бои идут уже несколько недель. Оккупанты пытаются захватить и оцепить город, однако пока им это не удается.

На Юге, в частности возле Запорожья, тоже усилились боевые действия.

Он считает, что россияне будут действовать другим способом – они уже разбираются в своих ошибках, поэтому по всей линии фронта пытаются "нащупать" наше слабое место.

Можно считать, что россияне испытывают нашу оборону и хотят найти "слабую щель", чтобы там сосредоточить главный свой удар. Но говорить о том, что они где-то собрали мощную группировку, кроме Луганщины, нельзя,

– объяснил Гетьман.

По его мнению, говорить, когда начнется масштабное наступление, сложно. "Давайте вспомним, что Путин официально приказал до 1 марта захватить Донецкую и Луганскую области, но они не успеют это сделать, если начнут через несколько дней", – говорит аналитик.

Наступление России уже началось

Гетьман предполагает, что большое наступление, о котором говорят последние недели, уже началось, просто оно на сегодняшний день имеет именно такой вид – что россияне "прощупывают" нашу оборону.

По большому счету – это разведка боем. Далее оккупанты будут направлять больше сил туда, где будут считать, что нашли наше "слабое место". Позже в учебниках истории мы будем видеть, что это и было начало того большого наступления России, которое они анонсируют многие месяцы,

– заявил Гетман.

Он добавил, что позже историки смогут подробно оценить, когда началось новое наступление оккупантов. "Но такого наступления, как было – "подготовились и ровно в 5 утра начали бомбить Киев", оккупанты еще раз не будут делать", – предполагает эксперт.

Итак, по мнению аналитика, россияне сейчас ищут "слабое место" ВСУ по трем направлениям:

в районе Бахмута,

возле Кременной и Лимана в Луганской области,

на юге от Запорожья.

Кстати, военный эксперт Олег Жданов также сообщил, что наступление россиян, о котором все говорят, уже началось. Речь идет о Донецкой и Луганской областях. "Это прорыв на Часов Яр и попытка расширить этот участок прорыва. Сейчас пошла активизация со стороны Кременной в направлении Лимана", – подчеркнул он.

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