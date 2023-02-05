Об этом 24 Каналу рассказал Евгений Назаренко – пресс-офицер 68 отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, которая находится неподалеку от Угледара. По его словам, сейчас ситуация в Угледаре и в его окрестностях стабилизировалась.

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Он напомнил, что россияне начали наступление на город больше недели назад.

"Оккупанты лезли на Угледар с 3 сторон – довольно тупо и "в лоб". В самом Угледаре стоит 72 бригада (отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев – 24 Канал). Они очень грамотно отработали. Россияне и в окружение попадали, и имеют кучу потерь", – рассказал Назаренко.

Оккупанты прекратили штурм Угледара

Он добавил, что также россияне пытались обойти город, однако их встретила 68 отдельная егерская бригада. Украинские военные не только выстояли, но и дали отпор оккупантам.

По словам пресс-офицера 68 бригады, на сегодняшний день россияне прекратили штурмовать Угледар.

"Но обстрелы города продолжаются. Однако ситуация по сравнению с той, которая была неделю назад, более-менее спокойная. Россияне стреляют, мы стреляем. Артиллерийские дуэли продолжаются, но штурмовых действий со стороны врага нет", – подчеркнул Назаренко.

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Разница в штурмах Угледара и Бахмута

Как рассказал военный ВСУ, во время штурма Угледара российские оккупанты применяли другой подход, чем во время атак на Бахмут.

Если в Бахмуте действует ЧВК "Вагнера", которая бросает людей на штурм волнами – кто дойдет, тот дойдет, то у нас такого не было,

– отметил Назаренко.

По его словам, Угледар штурмовали профессиональные российские войска, в частности:

155 отдельная бригада морской пехоты, относящаяся к Тихоокеанскому флоту России;

40 бригада морской пехоты;

воздушно-десантные войска.

Как отметил представитель 68 бригады ВСУ, оккупанты действовали, как написано в советской книге. То есть, шли в наступление на танках и БМП, с поддержкой артиллерии и авиации.

"Когда россияне поняли, что наступления не получилось, то они не продолжили тупо биться в стену украинской армии, как вагнеровцы в Бахмуте. Оккупанты взяли перерыв и сейчас сидят тихо", – сказал Назаренко.

"Фактически Угледара уже нет"

Российские оккупанты постоянными обстрелами нанесли значительные разрушения Угледару.

Фактически, города уже нет. Там ситуация хуже, чем даже в Бахмуте. В Угледаре вообще ничего целого нет,

– рассказал Назаренко.

Несмотря на это, в городе остаются гражданские. По словам пресс-офицера 68 бригады, в Угледаре находится несколько сотен человек, которые отказываются уезжать.

"Возможно, кто-то не может выехать, хотя эвакуация оттуда была. Но есть среди этих людей не очень дружелюбные к Украине. Вероятно, это "ждуны", которые ждут "освободителей", – сказал Назаренко.

Он добавил, что какой бы ни была политическая позиция этих гражданских, оставаясь в городе, они, к сожалению, подвергают себя огромной опасности.

Россиянам не хватает боеприпасов и военной техники

В целом, по словам представителя 68 бригады, россияне в Донецкой области отошли от тактики, когда стирали населенные пункты с лица земли.

Они стреляют по городам, но такого огневого вала, который был весной и летом 2022 года, сейчас нет. Россияне уже не могут выпускать по 60 тысяч снарядов в день, как это было в прошлом году. У них есть недостаток снарядов, и это все чувствуют,

– сказал Назаренко.

Также у россиян есть определенные проблемы с военной техникой. Спикер 68 бригады отметил, что оккупанты часто ездят на советских танках T-62, что свидетельствует о том, что у них не все хорошо.

"Но на определенную операцию техники и снарядов им хватает. Если взять линию фронта, штурм Угледара – это небольшая операция. Да, она важна, и на нее они нашли ту технику, которая им нужна", – отметил Назаренко.

Он добавил, что после неудачного штурма Угледара у оккупантов количество военной техники значительно уменьшилось.

Ситуация под Угледаром: коротко