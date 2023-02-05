Про це 24 Каналу розповів Євген Назаренко – пресофіцер 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, яка перебуває неподалік Вугледара. За його словами, зараз ситуація у Вугледарі та на його околицях стабілізувалася.

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Він нагадав, що росіяни почали наступ на місто понад тиждень тому.

"Окупанти лізли на Вугледар з 3 сторін – досить тупо і "в лоб". У самому Вугледарі стоїть 72 бригада (окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців – 24 Канал). Вони дуже грамотно відпрацювали. Росіяни й в оточення потрапляли, і мають купу втрат", – розповів Назаренко.

Окупанти припинили штурм Вугледара

Він додав, що також росіяни намагалися обійти місто, однак їх зустріла 68 окрема єгерська бригада. Українські військові не лише вистояли, а й дали добрячу відсіч окупантам.

За словами пресофіцера 68 бригади, на сьогодні росіяни припинили штурмувати Вугледар.

"Але обстріли міста продовжуються. Однак ситуація у порівнянні з тією, яка була тиждень тому, більш-менш спокійна. Росіяни стріляють, ми стріляємо. Артилерійські дуелі тривають, але штурмових дій з боку ворога немає", – наголосив Назаренко.

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Різниця у штурмах Вугледара та Бахмута

Як розповів військовий ЗСУ, під час штурму Вугледара російські окупанти застосовували інший підхід, аніж під час атак на Бахмут.

Якщо у Бахмуті діє ПВК "Вагнера", яка кидає людей на штурм хвилями – хто дійде, той дійде, то у нас такого не було,

– зауважив Назаренко.

За його словами, Вугледар штурмували професійні російські війська, зокрема:

155 окрема бригада морської піхоти, яка належить до Тихоокеанського флоту Росії;

40 бригада морської піхоти;

повітряно-десантні війська.

Як зазначив речник 68 бригади ЗСУ, окупанти діяли, як написано у радянській книжці. Тобто йшли у наступ на танках та БМП, з підтримкою артилерії та авіації.

"Коли росіяни зрозуміли, що наступу не вийшло, то вони не продовжили тупо битися в стіну української армії, як вагнерівці у Бахмуті. Окупанти взяли перерву і зараз сидять тихо", – сказав Назаренко.

"Фактично Вугледара вже немає"

Російські окупанти постійними обстрілами завдали значних руйнувань Вугледару.

Фактично міста вже немає. Там ситуація гірша, ніж навіть у Бахмуті. У Вугледарі взагалі нічого цілого немає,

– розповів Назаренко.

Попри це, у місті залишаються цивільні. За словами пресофіцера 68 бригади, у Вугледарі перебуває кілька сотень людей, які відмовляються виїжджати.

"Можливо, хтось не має змоги виїхати, хоча евакуація звідти була. Але є серед цих людей не дуже приязні до України. Ймовірно, це "ждуни", які чекають на "освободітєлєй", – сказав Назаренко.

Він додав, що якою б не була політична позиція цих цивільних, залишаючись у місті, вони, на жаль, наражають себе на величезну небезпеку.

Росіянам бракує боєприпасів та військової техніки

Загалом, за словами речника 68 бригади, росіяни на Донеччині відійшли від тактики, коли стирали населені пункти з лиця землі.

Вони стріляють по містах, але такого вогневого валу, який був навесні та влітку 2022 року, зараз немає. Росіяни вже не можуть випускати по 60 тисяч снарядів в день, як це було минулого року. У них є нестача снарядів, і це всі відчувають,

– сказав Назаренко.

Також росіяни мають певні проблеми з військовою технікою. Речник 68 бригади зауважив, що окупанти часто їздять на радянських танках T-62, що свідчить про те, що у них не все добре.

"Але на певну операцію техніки та снарядів їм вистачає. Якщо взяти лінію фронту, штурм Вугледара – це невелика операція. Так, вона важлива, і на неї вони знайшли ту техніку, яка їм потрібна", – зазначив Назаренко.

Він додав, що після невдалого штурму Вугледара в окупантів військової техніки значно поменшало.

Ситуація під Вугледаром: коротко