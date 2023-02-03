Про це розповів заступник міського голови Вугледара Максим Вербовський. Він зазначив, що росіяни знищили місто.

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"З 21 числа почалась контратака ворога. Протягом восьми діб місто було під щільним вогнем з артилерії, градів та гелікоптерів. Місто зруйноване. Пошкоджені 100% будинків, вся інфраструктура міста також зруйнована", – сказав Вербовський.

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Заступник мера зазначив, що ворог прагне оточити місто з двох сторін. За його словами, ситуацію з Вугледаром вдалось стабілізувати, але вона важка.

Бої тривають кожного дня. Все під контролем Збройних сил України. До міста їм ще йти кілометри 2, це щоб вийти хоча б на околиці міста, – пояснив Вербовський.

Він додав, що у Вугледарі наразі залишаються приблизно 500 людей. Поліцейським вдалося евакуювати з міста жінку з трьома дітьми. Вербовський зазначив, що у місті залишаються ще троє дітей.

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