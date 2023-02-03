Про це 24 каналу розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський. За його словами, є дуже велика кількість російських мобілізованих, які погано екіпіровані, не мають потрібної зброї. Та й мотивації воювати у них немає. Тому виникають незадоволення, які переростають в бунти.

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Влаштували самосуд

Він зазначив, що "СОБР" прибув під Вугледар, тому що з'явилось дуже багато незадоволених бійців в російській армії. Зокрема, бійці 115-ї бригади морської піхоти влаштували самосуд над командиром батальйону.

Саме для того, щоб придушувати бунти в підрозділах і прибув підрозділ "СОБР",

– пояснив речник Сил оборони Таврійського напрямку.

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Ворог зазнає надвеликих втрат

Також він наголосив, що елітні 155-а та 40-а бригади раніше зверталися до військового керівництва, що вони зазнали великих втрат під Вугледаром.

155-а бригада вже втричі відновлювалась. Після третього відновлення вона перебуває під Вугледаром. Сьогодні втрати в їхніх підрозділах надвеликі і саме тому такий настрій у бійців,

– пояснив Дмитрашківський.

Також він повідомив, що за вчорашній день ворог зазнав втрат вбитими та пораненими в кількості двох рот. Цієї ночі також він отримав суттєве ураження – у кількості приблизно взводу – вбитими та пораненими.

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