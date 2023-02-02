Але є нюанс... Причому нюанс цей дуже неприємний.

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На арену виводять ПВК "Патріот"

Так, "оселедець" зараз по полях навколо Вугледару видає жахливий сморід, але командування окупантів планує вводити в бій резерви складом до трьох батальйонів, а також підрозділи ПВК "Патріот". На цьому моменті зупинюся трохи докладніше.

ПВК "Патріот" – це приватна військова компанія, яку створили під патронатом міноборони Росії й особисто за розпорядженням Сєргєя Шойгу. Це була спроба створити конкуренцію ПВК "Вагнера". Саме Шойгу лобіював кілька років тому ідею офіційної реєстрації ПВК, пропонуючи "Патріот" – як першу офіційну компанію.

Тоді його з цією ідеєю послали до лісу, але сама ПВК "Патріот" продовжувало існувати й нікуди не пропадала. Зараз, після того, як підрозділи 42-ї мотострілецької дивізії, 58-ї загальновійськової армії, 40-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти Тихоокеанського флоту та 136-ї окремої мотострілецької бригади, по суті, втратили свою боєздатність через втрати, на арену виводять ПВК "Патріот".

Річ у вічній конкуренції з Пригожиним

Ну, як ПВК "Патріот". Не саму по собі, а за підтримки батальйонів 37-ї та 36-ї МСБр. Але про що все це говорить?

Схоже, після того, як по полях навколо Вугледара вкотре розмотало "тихоокеанський оселедець", Шойгу планує продовжити штурм міста, а у разі успіху оголосити це заслугою "Патріотів".

Навіщо? Щоб показати, що його, армійська ПВК набагато ефективніша і професійніша за "луб'янківський драмгурток". Якщо ж під Вугледаром все завершиться тотальним провалом, то це повісять на перемелений в кашу "оселедець". Мовляв, морпіхи знову не впоралися. Народжений плавати, на суші – медуза.

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Тобто Вугледар, схоже, особисто для Сєргєя Шойгу має принципове стратегічне значення. Приблизно таке ж, як для Пригожина Соледар, який у результаті став кінцем самого Пригожина. Ось тільки на відміну від "кухаря," тувинець має можливість маневру, скільки б він не відправив на забій "оселедця".

Ну, а сама окупація міста та дифірамби про "високоефективну" і "нема аналогів у світі" ПВК "Патріот" будуть як бонуси до самої наступально-штурмової операції. Ну чи не будуть, що, судячи з ситуації в секторі, більш ймовірно.