Про це заявив начальник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський. За його словами, в український полон здалися 10 окупантів.

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155 бригаду майже вщент знищили під Києвом

Олексій Дмитрашківський зазначив, що 155 бригада окупантів на початку повномасштабного вторгнення Росії була на Київському напрямку, коли штурмувала Київ. Він розповів, що ця бригада заходила в Ірпінь і Бучу.

"Прославилися" ці бійці тим, що вони мародерили і чинили безчинства. Однак вони були майже в повному складі знищені в тому районі,

– зазначив полковник.

Дмитрашківський заявив, що після відновлення бригаду перекинули на Донецький напрямок, де вона була також знищена у листопаді 2022 року.

"І на сьогодні вони з'явилися знову в напрямку Вугледара. 10 їхніх бійців здалися у полон", – резюмував Дмитрашківський.

Що відомо про 155 бригаду

У березні 2022 року журналіст Роман Цимбалюк інформував про знищення 155 бригади в Україні. Цимбалюк писав, що було знищено близько 600 окупантів внаслідок необдуманих рішень російського командування.

22 березня Генштаб ЗСУ інформував, що в 155 бригаді близько 220 військовослужбовців відмовились брати участь у війні проти України. Генштаб підтверджував знищення близько 50 та поранено 110 військовослужбовців цієї частини.

Також бригада зазнала великих втрат під Павлівкою, що біля Вугледара. Бригада написала листа губернатору, в якому заявили, що за кілька днів в операції під Павлівкою загинуло близько 300 військових. Втрати окупантів підтверджував військовослужбовець ЗСУ Євген Карась.

Що відбувається під Вугледаром

У січні окупанти посилили тиск та обстріли на Вугледарському напрямку. Мета російських військових – прорвати оборону Сил оборони України та продовжити свій наступ.

Для виконання завдання Росія кидає у бій велику кількість військових і зазнає шалених втрат. За добу росіяни здійснюють щонайменше дві сотні обстрілів, а також відбуваються десятки боєзіткнень.

В Інституті вивчення війни припускають, що атаки росіян на Вугледар, ймовірно, мають на меті розосередити ЗСУ та створити умови для наступу Росії на заході Луганської області.

Зазначимо, що в ГУР МО 2 лютого повідомили, що Владімір Путін віддав наказ захопити Донбас. Українські розвідники фіксують, що Росія перекидає додаткові сили на Схід.