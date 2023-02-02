Об этом заявил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский. По его словам, в украинский плен сдались 10 оккупантов.

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155 бригаду почти полностью уничтожили под Киевом

Алексей Дмитрашковский отметил, что 155 бригада оккупантов в начале полномасштабного вторжения России была на Киевском направлении, когда штурмовала Киев. Он рассказал, что эта бригада входила в Ирпень и в Бучу.

"Прославились" эти бойцы тем, что они мародерили и совершали беспредел. Однако они были почти в полном составе уничтожены в том районе,

– отметил полковник.

Дмитрашковский заявил, что после возобновления бригада была переброшена на Донецкое направление, где она была также уничтожена в ноябре 2022 года.

"И на сегодняшний день они появились снова в направлении Угледара. 10 их бойцов сдались в плен", – резюмировал Дмитрашковский.

Что известно о 155 бригаде

В марте 2022 журналист Роман Цымбалюк информировал об уничтожении 155 бригады в Украине. Цымбалюк писал, что было уничтожено около 600 оккупантов в результате необдуманных решений российского командования.

22 марта Генштаб ВСУ информировал, что в 155 бригаде около 220 военнослужащих отказались участвовать в войне против Украины. Генштаб подтверждал уничтожение около 50 и ранено 110 военнослужащих этой части.

Также бригада понесла большие потери под Павловкой возле Угледара. Бригада написала письмо губернатору, в котором заявили, что через несколько дней в операции под Павловкой погибли около 300 военных. Потери оккупантов подтверждал военнослужащий ВСУ Евгений Карась.

Что происходит под Угледаром

В январе оккупанты усилили давление и обстрелы на Угледарском направлении. Цель российских военных – прорвать оборону сил обороны Украины и продолжить свое наступление.

Для выполнения задачи Россия бросает в бой большое количество военных и несет бешеные потери. За сутки россияне совершают по меньшей мере две сотни обстрелов, а также происходят десятки боеприкосновений.

В Институте изучения войны предполагают, что атаки россиян на Угледар, вероятно, преследуют цель рассредоточить ВСУ и создать условия для наступления России на западе Луганской области.

Отметим, что в ГУР МО 2 февраля сообщили, что Владимир Путин отдал приказ захватить Донбасс. Украинские разведчики фиксируют, что Россия перебрасывает дополнительные силы на Восток.