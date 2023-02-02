Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что Путин хочет, чтобы россияне до марта оккупировали Донецкую и Луганскую области.
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Россия перебасывает силы на Восток
В ГУР МО фиксируют, что Россия перебрасывает силы на Восток, в том числе дополнительные штурмовые группы и военную технику.
"Мы заметили, что российско-оккупационные войска передислоцируют на Восток дополнительные штурмовые группы, подразделения, вооружение и военную технику", – сказал Андрей Черняк.
По данным военной разведки Украины, Путин отдал приказ захватить территории Донецкой и Луганской областей до марта,
– заявил представитель ГУР МО.
Кроме того, Черняк отметил, что Россия использует территорию Беларуси для подготовки мобилизованных солдат. По его словам, у врага нет достаточных сил и средств, чтобы начать в ближайшие недели массированное наступление на Украину по этому направлению.
"По состоянию на сегодняшний день сложившихся ударных групп нет. Нет угрозы привлечения Беларуси к полномасштабному вторжению на стороне России против Украины, но это также, безусловно, риски, которые мы должны учитывать", – заявил он.
Какая ситуация на фронте
- В Генштабе ВСУ утром 2 февраля сообщили, что Россия, хоть и несет серьезные потери, продолжает попытки наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
- За прошедшие сутки наши воины отразили многочисленные атаки российских военных в Донецкой и Луганской областях. Известно, что в Луганской области оккупанты ведут наступление в направлении Белогоровки. Силы обороны пытаются двигаться в направлении Сватово – Кременная.
- Что касается Донецкой области, то там самым горячим остается Бахмутское направление, а также бои за Угледар. Основная цель врага – прорвать оборону наших военных. Поэтому Россия идет вперед большими силами и несет бешеные потери.
- Отметим, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в декабре 2022 года предупреждал, что Россия готовит 200 тысяч военных для нового наступления. 2 февраля глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что Россия уже мобилизовала полмиллиона человек.