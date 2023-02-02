Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что Путин хочет, чтобы россияне до марта оккупировали Донецкую и Луганскую области.

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Россия перебасывает силы на Восток

В ГУР МО фиксируют, что Россия перебрасывает силы на Восток, в том числе дополнительные штурмовые группы и военную технику.

"Мы заметили, что российско-оккупационные войска передислоцируют на Восток дополнительные штурмовые группы, подразделения, вооружение и военную технику", – сказал Андрей Черняк.

По данным военной разведки Украины, Путин отдал приказ захватить территории Донецкой и Луганской областей до марта,

– заявил представитель ГУР МО.

Кроме того, Черняк отметил, что Россия использует территорию Беларуси для подготовки мобилизованных солдат. По его словам, у врага нет достаточных сил и средств, чтобы начать в ближайшие недели массированное наступление на Украину по этому направлению.

"По состоянию на сегодняшний день сложившихся ударных групп нет. Нет угрозы привлечения Беларуси к полномасштабному вторжению на стороне России против Украины, но это также, безусловно, риски, которые мы должны учитывать", – заявил он.

Какая ситуация на фронте