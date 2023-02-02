Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк повідомив, що Путін хоче, щоб росіяни до березня окупували Донецьку та Луганську області.
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Росія перекидає сили на Схід
У ГУР МО фіксують, що Росія перекидає сили на Схід, зокрема додаткові штурмові групи та військову техніку.
"Ми помітили, що російсько-окупаційні війська передислокують на Схід додаткові штурмові групи, підрозділи, озброєння та військову техніку", – сказав Андрій Черняк.
За даними військової розвідки України, Путін віддав наказ захопити території Донецької та Луганської областей до березня,
– заявив представник ГУР МО.
Окрім того, Черняк зазначив, що Росія використовує територію Білорусі для підготовки мобілізованих солдатів. За його словами, ворог не має достатніх сил і засобів, щоб розпочати найближчими тижнями масований наступ на Україну з цього напрямку.
"Станом на сьогодні сформованих ударних груп немає. Немає загрози залучення Білорусі до повномасштабного вторгнення на боці Росії проти України, але це також, безумовно, ризики, які ми повинні враховувати", – заявив він.
Яка ситуація на фронті
- У Генштабі ЗСУ зранку 2 лютого повідомили, що Росія, хоч і зазнає серйозних втрат, продовжує спроби наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
- Минулої доби наші воїни відбили численні атаки російських військових у Донецькій та Луганській областях. Відомо, що на Луганщині окупанти ведуть наступ у напрямку Білогорівки. Натомість Сили оборони намагаються рухатися у напрямку Сватове – Кремінна.
- Щодо Донецької області, то там найгарячішим залишається Бахмутський напрямок, а також бої за Вугледар. Основна мета ворога прорвати оборону наших військових. Через це Росія йде вперед великими силами й зазнає шалених втрат.
- Зазначимо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у грудні 2022 року попереджав, що Росія готує 200 тисяч військових для нового наступу. 2 лютого глава Міноборони Олексій Резніков повідомив, що Росія вже мобілізувала пів мільйона людей.