Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк повідомив, що Путін хоче, щоб росіяни до березня окупували Донецьку та Луганську області.

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Росія перекидає сили на Схід

У ГУР МО фіксують, що Росія перекидає сили на Схід, зокрема додаткові штурмові групи та військову техніку.

"Ми помітили, що російсько-окупаційні війська передислокують на Схід додаткові штурмові групи, підрозділи, озброєння та військову техніку", – сказав Андрій Черняк.

За даними військової розвідки України, Путін віддав наказ захопити території Донецької та Луганської областей до березня,

– заявив представник ГУР МО.

Окрім того, Черняк зазначив, що Росія використовує територію Білорусі для підготовки мобілізованих солдатів. За його словами, ворог не має достатніх сил і засобів, щоб розпочати найближчими тижнями масований наступ на Україну з цього напрямку.

"Станом на сьогодні сформованих ударних груп немає. Немає загрози залучення Білорусі до повномасштабного вторгнення на боці Росії проти України, але це також, безумовно, ризики, які ми повинні враховувати", – заявив він.

Яка ситуація на фронті