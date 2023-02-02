Про оперативну ситуацію на фронті зранку 2 лютого розповіли в Генштабі ЗСУ. Повідомляється, що росіяни активно ведуть розвідку та на окремих напрямках готуються до наступу.
Зауважте Ворог продовжує спроби наступу на 4 напрямках: карта бойових дій станом на 1 лютого
Окупанти продовжують наступ на Донбасі
Попри великі втрати, Росія продовжує спроби наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
Росіяни ведуть наступ на Бахмутському напрямку: карта бойових дій
Сили оборони відбили численні атаки окупантів
Минулої доби наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Площанка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Кузьмине і Білогорівка Луганської області та Спірне, Білогорівка, Васюківка, Благодатне, Красна Гора, Бахмут і Кліщіївка Донецької області.
Сили оборони відбили атаку біля Білогорівки: карта бойових дій
Яка ситуація на напрямках
- На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено.
- Загарбники обстріляли райони населених пунктів Клюси і Єліне Чернігівської області; Муравейня, Катеринівка, Вовківка, Олександрівка і Волфине – Сумської та Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Тернова, Огірцеве, Стариця, Вовчанськ і Бударки на Харківщині.
- На Куп'янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів Дворічна, Синьківка, Іванівка, Куп'янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка – Луганської.
- На Лиманському напрямку під ворожий вогонь потрапили Новоєгорівка, Невське і Діброва на Луганщині та Терни і Серебрянка Донецької області.
Окупанти ведуть наступ на Лиманському напрямку: карта бойових дій
- На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Ступочки, Дружба та Нью-Йорк на Донеччині.
- На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Сєверне, Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда та Новомихайлівка.
- На Новопавлівському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка, Велика Новосілка та Нескучне Донецької області.
- На Запорізькому напрямку обстріляно понад 20 населених пунктів, зокрема, Времівка на Донеччині та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів і Новоданилівка Запорізької області.
- На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Берислав, Антонівка та Херсон, а також Дмитрівка на Миколаївщині.
Українські воїни потужно відпрацювали по окупантах
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили противника та склад пально-мастильних матеріалів.
У Генштабі ЗСУ звітують, що тільки за минулу добу Сили оборони знищили 610 окупантів. З 24 лютого 2022 року українські військові знищили 129 030 загарбників.