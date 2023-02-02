Про оперативну ситуацію на фронті зранку 2 лютого розповіли в Генштабі ЗСУ. Повідомляється, що росіяни активно ведуть розвідку та на окремих напрямках готуються до наступу.

Зауважте Ворог продовжує спроби наступу на 4 напрямках: карта бойових дій станом на 1 лютого

Окупанти продовжують наступ на Донбасі

Попри великі втрати, Росія продовжує спроби наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Росіяни ведуть наступ на Бахмутському напрямку: карта бойових дій

Сили оборони відбили численні атаки окупантів

Минулої доби наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Площанка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Кузьмине і Білогорівка Луганської області та Спірне, Білогорівка, Васюківка, Благодатне, Красна Гора, Бахмут і Кліщіївка Донецької області.

Сили оборони відбили атаку біля Білогорівки: карта бойових дій

Яка ситуація на напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено.

наступальних угруповань противника не виявлено. Загарбники обстріляли райони населених пунктів Клюси і Єліне Чернігівської області; Муравейня, Катеринівка, Вовківка, Олександрівка і Волфине – Сумської та Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Тернова, Огірцеве, Стариця, Вовчанськ і Бударки на Харківщині.

На Куп'янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів Дворічна, Синьківка, Іванівка, Куп'янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка – Луганської.

ворог здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів Дворічна, Синьківка, Іванівка, Куп'янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка – Луганської. На Лиманському напрямку під ворожий вогонь потрапили Новоєгорівка, Невське і Діброва на Луганщині та Терни і Серебрянка Донецької області.

Окупанти ведуть наступ на Лиманському напрямку: карта бойових дій

На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Ступочки, Дружба та Нью-Йорк на Донеччині.

вогневого впливу зазнали Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Ступочки, Дружба та Нью-Йорк на Донеччині. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Сєверне, Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда та Новомихайлівка.

під ворожий вогонь потрапили Сєверне, Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда та Новомихайлівка. На Новопавлівському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка, Велика Новосілка та Нескучне Донецької області.

артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка, Велика Новосілка та Нескучне Донецької області. На Запорізькому напрямку обстріляно понад 20 населених пунктів, зокрема, Времівка на Донеччині та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів і Новоданилівка Запорізької області.

обстріляно понад 20 населених пунктів, зокрема, Времівка на Донеччині та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів і Новоданилівка Запорізької області. На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Берислав, Антонівка та Херсон, а також Дмитрівка на Миколаївщині.

Українські воїни потужно відпрацювали по окупантах

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили противника та склад пально-мастильних матеріалів.

У Генштабі ЗСУ звітують, що тільки за минулу добу Сили оборони знищили 610 окупантів. З 24 лютого 2022 року українські військові знищили 129 030 загарбників.