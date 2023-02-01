Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, загарбники роблять потужні спроби прорвати нашу оборону

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Маляр розповіла, що відбувається на Сході

Маляр розповіла, що, попри великі втрати, російські загарбники продовжують наступальні дії також на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському напрямках.

Що це означає простими словами? Триває війна. Жорстока і запекла. Російські війська активно намагаються вийти на кордони Донецької та Луганської областей,

– пояснила заступниця міністра.

За її словами, українські воїни:

захищають кожен сантиметр нашої землі в умовах переваги ворога у кількості бійців та кількості озброєння,

відбивають атаки ворога,

намагаються втримати оборону.

"Все, за таких умов, є успіхом – адже ми використовуємо наші сили й ресурси по максимуму та навіть більше. І кожен день опору, позбавлення ворога можливості розосередити сили, знищення його техніки та особового складу – це ще один героїчний день, який наближає нас до перемоги. Навіть, коли не все одразу вдається і потрібен час", – зазначила Маляр.

Вона заявила, що Україна обов'язково переможе у цій війні.

"Але шлях до перемоги – це наш спільний шлях. Кожного громадянина України", – підсумувала посадовиця.

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