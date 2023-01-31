Днями наші воїни вистежили укриття ворожої піхоти та вдарили по ньому з мінометів. Про це інформує 24 Канал.

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Вогневий наліт прикордонників з декількох напрямків зруйнував інженерну забудову та знищив позиції загарбників.

Завали поховали більшість солдатів російсько-окупаційних військ, які там перебували. В результаті у противника 5 вбитих і 4 поранених,

– зазначили в Держприкордонслужбі.

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