Днями наші воїни вистежили укриття ворожої піхоти та вдарили по ньому з мінометів. Про це інформує 24 Канал.
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Вогневий наліт прикордонників з декількох напрямків зруйнував інженерну забудову та знищив позиції загарбників.
Завали поховали більшість солдатів російсько-окупаційних військ, які там перебували. В результаті у противника 5 вбитих і 4 поранених,
– зазначили в Держприкордонслужбі.
Останні новини щодо Бахмута
- Окупанти намагаються відрізати шляхи сполучення Бахмута з іншими містами Донбасу. Про це в ефірі 24 Каналу розповів журналіст "Донбас.Реалії" Олександр Демченко.
- Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий 30 січня повідомив, що біля Бахмута ворог намагається прорвати нашу оборону. Окупанти хочуть взяти місто в оточення.
- У традиційному вечірньому зверненні 29 січня Володимир Зеленський заявив, що у деяких своїх війнах Росія втрачала менше людей, аніж під Бахмутом.