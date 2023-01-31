На днях наши воины выследили укрытие вражеской пехоты и ударили по нему из минометов. Об этом информирует 24 Канал.

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Огневой налет пограничников по нескольким направлениям разрушил инженерную застройку и уничтожил позиции захватчиков.

Завалы похоронили большинство находившихся там солдат российско-оккупационных войск. В результате у противника 5 убитых и 4 раненых,

– отметили в Госпогранслужбе.

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