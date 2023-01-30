В ситуации с Бахмутом тактика русских войск состоит в том, чтобы отрезать пути сообщения города с другими населенными пунктами Донбасса. Об этом в эфире 24 Канала рассказал журналист "Донбасс.Реалии" Александр Демченко.
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Тактика России в Бахмуте
Журналист отмечает, что на выезд из Бахмута осталось еще две трассы. Одна из них ведет в Северск, а вторая – в Часовой Яр и Константиновку.
Судя по тому, что заявляют представители ПИК "Вагнера", мы знаем, что они приписывают себе победы вперед. Но из того, что они заявляют, они уходят с юга, из Клещиевки, в направлении отрезания трассы Бахмут.
– подчеркнул Александр Демченко.
С севера они пытаются отрезать железнодорожную линию из Бахмута в Северск. По назначению он уже не работает, но является оборонной линией.
Александр Демченко о ситуации на Донбассе – смотрите видео
Ситуация поблизости Угледара
Собеседник также рассказал, что кроме Бахмутского направления, очень скалдна ситуация и на Угледарском направлении. Ведь там российские войска пытаются наступать с двух сторон – с юга и с востока.
Угледар – это такой маленький городок, расположенный в степи и почти сплошной многоэтажной застройкой. Она отрезана от общих городских агломераций вокруг,
– объясняет Александр Демченко.
По его словам, железобетонные сооружения, которыми стали многоэтажные дома, являются удобным местом для обороны в степи. Впрочем, с другой стороны враг может наносить массовые артиллерийские удары по городу, учитывая то, что он отрезан от других агломераций.
Что известно о боях под Бахмутом
- Россия пытается штурмовать направление Бахмута еще с лета 2022 года. Долгое время ей ничего не удавалось, и только в последние недели началось незначительное продвижение врага.
- Несмотря на это, россияне несут на этом направлении необычайно большие потери. Теперь уже бывший внештатный советник Офиса Президент Алексей Арестович заявил, что Россия в этом направлении потеряла 80 тысяч своих воинов – погибшими и ранеными.
- Вместе с тем, 25 января Вооруженные Силы Украины официально сообщили, что украинские войска вывели из Соледара, что неподалеку. Удерживать полностью уничтоженный городок больше не было возможности.