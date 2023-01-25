Это подтвердил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии 24 Канала.

Внимание ВСУ отразили атаки оккупантов и уничтожили много авиации: карта боевых действий по состоянию на 25 января

Для сохранения жизни личного состава Силы обороны отошли от Соледара и закрепились на заранее подготовленных рубежах обороны,

– сообщил Сергей Череватый.

Череватый подчеркнул, что ВСУ закрепились на заранее подготовленных рубежах обороны.

"Оборонцы Соледара создали настоящий подвиг несмотря на преимущество врага в 3 – 5 раз, мощно держали свои позиции", – добавил спикер.

По словам Череватого, враг понес огромные потери в личном составе, сравнимые с потерями агрессора в двух чеченских войнах.

Главное о ситуации возле Соледара

21 января разведка Великобритании сообщила, что вокруг Донецкой области, в Бахмутском направлении, российская армия и вагнеровцы восстанавливают свои силы в Соледаре.

Россияне фактически уничтожили Соледар.

Отметим, что неделю назад в разведке сообщали, что оккупанты не имеют полного контроля над Соледаром и Бахмутом.

Однако, последние недели ситуация в Бахмуте существенно усложнилась, ведь после взятия Соледара россияне продолжат наступление на Бахмутском направлении.

Военные аналитики ранее отмечали, что если украинское командование примет решение о полном уходе из Соледарского района, это никоим образом не приблизит российские войска к полной блокировке с Севера города Бахмут.