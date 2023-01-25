Что происходит на фронте и какова была ситуация за прошедшие сутки, читайте в материале 24 Канала.

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Украинские воины уничтожили много вражеской авиации

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах 8 населенных пунктов. Среди них: Белогоровка Луганской области и Раздоловка, Красная Гора, Бахмут, Новобахмутовка, Красногоровка, Марьинка и Волшебное Донецкой области.

Наша авиация нанесла восемь ударов по районам сосредоточения врага и еще 3 – по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, украинские воины уничтожили Су-25, сразу три ударных российских вертолета Ка-52, 3 беспилотника типа "Орлан", 1 – типа "Мерлин" и один "Ланцет".

Артиллеристы и ракетчики поразили пункт управления противника и 9 районов сосредоточения оккупантов.

Высокая угроза ракетных и авиационных ударов

За сутки, 24 января, российские захватчики нанесли 4 ракетных и 26 авиационных ударов. Также было совершено более 100 обстрелов из РСЗО.

Обратите внимание! В Генштабе ВСУ отмечают, что на всей территории Украины высока угроза российских авиационных и ракетных ударов. Во время сигнала воздушной тревоги находитесь в укрытии.

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Что происходит на основных направлениях фронта

Враг, понеся многочисленные потери, все же не прекращает наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Запорожском и Херсонском – обороняется.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков наступательных группировок противника не обнаружено. Обстрелам подверглись районам более 40 населенных пунктов.

На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Ольшана, Синьковка, Ивановка, Котляровка, Табаевка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском – огневого поражения потерпели Макеевка, Площадка, Краснопоповка, Невское, Терны и Ямполевка Луганской области.

На Бахмутском – под огонь российских военных попали более 30 населённых пунктов. В частности, Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Краснополовка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Ступочки, Белая Гора, Курдюмовка, Дружба, Северное, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском – от обстрелов пострадали Новобахмутовка, Бердичи, Орловка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка и Михайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении оккупантами обстреляны Новоукраинка, Угледар, Пречистовка, Нескучное, Богоявленка, Большая Новоселка, Золотая Нива и Никольское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском от танкового и артиллерийского огня пострадали районы более 40 населенных пунктов. В частности, и Херсон, где захватчики обстреляли роддом, школу и поликлинику.

Детальнее о ситуации на фронте: смотрите карту

Кстати, из Каховки в Херсонскую область оккупанты вывозят медицинское оборудование центральной городской больницы в город Геническ Херсонской области.

Россия вербует заключенных украинцев

В Генштабе сообщили, что государство-агрессор вербует заключенных граждан Украины, которые были принудительно вывезены в российские места лишения свободы. В частности, в Краснодаре происходит активная вербовка таких лиц в состав ЧВК "Вагнера".

Большинство украинских заключенных недовольны принудительным изменением положения и пренебрежительным отношением к ним российских заключенных. Важно, что наиболее активно призывают к участию в войне против Украины людей, отбывающих наказание за тяжкие уголовные преступления.