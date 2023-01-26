В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки Россия нанесла 37 авиационных и 10 ракетных ударов, в частности, по гражданской инфраструктуре Днепра и Запорожья.

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Кроме того, оккупанты совершили 97 обстрелов из РСЗО, под поражение попали и жилые дома в Херсоне. Ночью враг применил 24 "Шахида", которые были уничтожены Силами обороны Украины.

Силы обороны отразили многочисленные атаки оккупантов

Понеся многочисленные потери, Россия не прекращает наступательных действий на Бахмутском и Новопавловском направлениях. На Лиманском и Авдеевском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия. На Купянском, Запорожском и Херсонском направлении россияне обороняются.

Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Краснопоповка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка, Благодатное, Бахмут, Клещиевка, Марьинка, Угледар и Павловка Донецкой области.

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Какая ситуация на направлениях

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружена.

На Северском направлении противник обстрелял районы Леоновки, Ясной Поляны и Михалькиной Слободы Черниговской области и Строительного, Волфиного и Тимофеевки Сумской области.

На Слобожанском направлении обстрелы подверглись районам двадцати населенных пунктов. Среди них – Бударки, Волчанские Хутора, Липцы, Волчанск, Красное и Нескучное Харьковской области.

На Купянском направлении огневого влияния испытали Синьковка, Ивановка, Котляровка и Табаевка Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял позиции наших войск в районах населенных пунктов Макеевка, Площадка, Червонопоповка и Невское Луганской области и Веригинского лесничества и Ямполевки Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели двадцать два населенных пункта, в частности, Ивановское, Краснополовка, Спирное, Бахмут, Озаряновка, Нью-Йорк, Клещиевка и Курдюмовка Донецкой области.

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На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Бердичи, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы Богоявления, Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении от танкового и артиллерийского огня пострадали районы двадцати пяти населенных пунктов, в том числе Времовка, Свободное Поле, Новополь Донецкой области и Малая Токмачка, Новоданиловка и Орехов в Запорожье.

На Херсонском направлении оккупанты продолжают обстреливать мирные города и деревни. Пострадали двадцать населенных пунктов, в том числе Берислав, Антоновка, Дудчаны, Качкаровка, Белозерка, Новокаиры, Республиканец и Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения.

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