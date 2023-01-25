О ситуации на этом участке фронта рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. Она констатировала, что враг усилил давление на Бахмутском и Угледарском направлениях.
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Продолжаются тяжелые бои
По словам чиновницы, оккупанты бросают в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники. Они пытаются прорвать оборону ВСУ и терпят безумные потери, однако не отказываются от своих планов.
Интенсивность боев растет. Сейчас на Донбассе против их преимущества в количестве бойцов и вооружения наше преимущество в профессионализме военного командования и мужестве воинов,
– написала Маляр.
В то же время она констатировала, что путь к нашей победе очень труден, но мы его обязательно пройдем. И самое главное – победим.
Какая ситуация в целом на фронте: последние новости
- Известно, что захватчики обстреляли днем Угледар и сорвали эвакуацию людей. Об этом сообщили в Нацполиции Украины. В то же время, там отметили, что людям так и не удалось выехать из города.
- Кроме того, в Генштабе констатировали, что враг пытается взять Угледар, штурмуя город, однако ему не удается взять его под контроль.
- ВСУ за минувшие сутки отразили все атаки противника по всем направлениям, в том числе на Бахмутском.
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- Украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения российских захватчиков и 2 удара по позициям ЗРК оккупантов.
- Нашим воинам удалось самолет Су-25, вертолет Ка-52 и 2 БпЛА типа "Орлан-10".
- А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 9 районов сосредоточения живой силы и 3 боеприпаса противника.