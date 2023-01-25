Людям так и не удалось уехать из города. В настоящее время правоохранители отслеживают ситуацию, чтобы спасти их.
Важно "26 скорых": произошла самая массовая медицинская эвакуация больных из Херсона на Львовщину
Оккупанты сорвали эвакуацию в Угледаре
Семья с тремя маленькими детьми 25 января должна была быть уже в безопасности. Они были в укрытии в 2 километрах от позиций врага, под постоянным огнем.
Когда семья согласилась выехать, то с самого утра российские оккупанты совершили массированный обстрел Угледара.
Несмотря на хаотические удары врага, экипаж полиции продолжил путь и заехал в горящий, затянутый дымом город. Полицейские рассчитывали дождаться момента тишины, чтобы спасти детей. Но он так и не наступил,
– отметили в полиции.
Правоохранители отслеживают ситуацию, чтобы, как только будет шанс, – эвакуировать семью с детьми.
Угледар оказался под обстрелом: смотрите видео
Эвакуация украинцев: последние новости
- 21 января во Львовскую область привезли больных из Херсона. Это самая массовая медицинская эвакуация с начала войны. Чтобы забрать всех людей, было привлечено 26 карет скорых.
- Около 15 тысяч человек с момента деоккупации Херсона воспользовались эвакуацией и переехали в более безопасные регионы Украины.
- Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, что сейчас выехать с территорий, которые пока подконтрольны России, очень трудно. В частности, если речь идет об оккупированной части Херсона, то можно выезжать через Крым.