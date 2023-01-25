Людям так и не удалось уехать из города. В настоящее время правоохранители отслеживают ситуацию, чтобы спасти их.

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Оккупанты сорвали эвакуацию в Угледаре

Семья с тремя маленькими детьми 25 января должна была быть уже в безопасности. Они были в укрытии в 2 километрах от позиций врага, под постоянным огнем.

Когда семья согласилась выехать, то с самого утра российские оккупанты совершили массированный обстрел Угледара.

Несмотря на хаотические удары врага, экипаж полиции продолжил путь и заехал в горящий, затянутый дымом город. Полицейские рассчитывали дождаться момента тишины, чтобы спасти детей. Но он так и не наступил,

– отметили в полиции.

Правоохранители отслеживают ситуацию, чтобы, как только будет шанс, – эвакуировать семью с детьми.

Важно! Полиция Донецкой области призывает жителей не откладывать эвакуацию.

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