Об этом 24 каналу рассказала вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. По ее словам, сейчас выехать с территорий, пока подконтрольных России, очень трудно.

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"Гражданские россиянам не нужны"

В частности, если речь идет об оккупированной части Херсонской области, то можно выезжать через Крым.

"Через Васильевку Запорожской области в последние дни проезд закрыт. Однако мы работаем над тем, чтобы открыть гуманитарные коридоры", – сказала Верещук.

Вице-премьер подчеркнула, что оккупанты используют украинцев только как живой щит. По ее словам, об этом свидетельствует ситуация с Херсоном.

Гражданские на оккупированных территориях россиянам не нужны. Еще совсем недавно состоялся псевдореферендум, и россияне заявляли о том, что это их земля. А сейчас мы видим результаты – оккупанты обстреливают Херсон,

– отметила Верещук.

Ирина Верещук рассказала о ситуации с выплатами переселенцам: смотрите видео

Власти призывают украинцев эвакуироваться с оккупированных территорий

Она добавила, что уехать на время будет лучшим решением для людей как с оккупированных, так и недавно освобожденных территорий, которые и дальше находятся под огнем врага.

Призываем всех, кто нуждается и кто решился, эвакуироваться. Мы поможем абсолютно бесплатно выехать из Херсона, Донецкой, Харьковской и других оккупированных территорий и перезимовать. А дальше вернемся и будем отстраивать наши регионы,

– подчеркнула Верещук.

Она добавила, что ежедневно из Херсона в Хмельницкий отправляется эвакуационный поезд, на котором из города выезжают около 300 человек – женщины, дети, представители маломобильных групп населения.

Эвакуированные могут найти убежище в Винницкой, Хмельницкой, Львовской областях и других регионах на Западе и в Центре Украины. Вицепремьер заверила, что мест для проживания хватает всем желающим.

Важно! Желающие эвакуироваться могут найти всю необходимую информацию на сайте Минреинтеграции или на сайтах ОВА. Также можно позвонить на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции по кризисным вопросам по номеру 1548.

Сколько украинцев вынуждены были переехать из-за российской агрессии

В Украине в из-за войны вынуждены были покинуть свои дома около 7 миллионов человек. Однако не все фиксировали свое перемещение.

По состоянию на сегодняшний день в Украине зарегистрировано 4,8 миллиона внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). К этому числу также относятся люди, которые переехали, начиная с 2014 года,

– сказала Верещук.

По ее словам, эти люди нуждаются в финансовой помощи от государства.

Выплаты ВПЛ в 2023 году продолжатся

Как отметила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, в последнее время многие звонили на горячую линию министерства и говорили о том, что они опасаются, что с 1 января выплаты для ВПЛ будут прекращены.

В частности, поводом для этого стало постановление №1320, которым Кабмин внес определенные изменения в процесс назначения отдельных видов государственной помощи. Верещук подчеркнула, что эта постановление не касается ВПЛ.

Ирина Верещук Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Было много информационных вбросов, в том числе и от врага, чтобы посеять среди украинцев разочарование и сомнения. Подчеркиваю: с 1 января наши ВПЛ не должны идти в органы соцзащиты и снова фиксировать свое местонахождение. Они будут получать все свои выплаты, как и в 2022 году.

Как отметила вице-премьер, размер ежемесячных выплат останется на старом уровне:

2 тысячи гривен – для взрослых;

3 тысячи гривен – для детей, а также людей с инвалидностью.

Переселенцев будут проверять только по обращению полиции

В то же время, есть случаи, когда человек возвращается домой, но продолжает получать выплаты как ВПЛ. Как отметила Верещук, такие ситуации являются проблемой, ведь государство должно контролировать свои расходы. В таком случае людям следует ожидать дополнительных проверок.

Ирина Верещук Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Мы договорились с Министерством социальной политики, что такие проверки будут производиться только в случаях, когда есть обращения от правоохранительных органов. То есть, если зафиксирован факт, что человек переехал и не имеет права на выплаты, только тогда будут проходить проверки. В других случаях это исключено.

Глава Минреинтеграции подчеркнула, что у людей нет поводов для беспокойства. Их не будут массово проверять, а тем более – лишать выплат.

Правительство увеличит компенсацию владельцам жилья, разместившим у себя ВПЛ

В 2023 году правительство планирует увеличить выплаты украинцам, которые приютили у себя внутренне перемещенных лиц.

Компенсация за коммунальные услуги для семей, предоставивших жилье ВПЛ, увеличится вдвое. То есть если раньше речь шла о сумме 450 гривен на одно ВПЛ, то в следующем году размер выплаты составит 900 гривен,

– сообщила Верещук.

Она добавила, что по разным программам, касающимся выплат на проживание переселенцев, правительство уже потратило 47 миллиардов гривен.

Поддержка переселенцев в Украине: коротко