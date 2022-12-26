Про це 24 каналу розповіла віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. За її словами, зараз виїхати з територій, які поки що підконтрольні Росії, дуже важко.

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"Цивільні росіянам не потрібні"

Зокрема, якщо йдеться про окуповану частину Херсонщини, то можна виїжджати через Крим.

"Через Василівку Запорізької області останніми днями проїзд закритий. Однак ми працюємо над тим, аби відкрити гуманітарні коридори", – сказала Верещук.

Віцепрем'єрка наголосила, що окупанти використовують українців лише як живий щит. За її словами, про це свідчить ситуація з Херсоном.

Цивільні на окупованих територіях росіянам не потрібні. Ще зовсім недавно відбувся псевдореферендум і росіяни заявляли про те, що це їхня земля. А зараз ми бачимо результати – окупанти обстрілюють Херсон,

– зауважила Верещук.

Ірина Верещук розповіла про ситуацію з виплатами переселенцям: дивіться відео

Влада закликає українців евакуюватися з окупованих територій

Вона додала, що виїхати на певний час буде найкращим рішенням для людей як з окупованих, так і нещодавно звільнених територій, які й далі перебувають під вогнем ворога.

Закликаємо всіх, хто відчуває потребу і хто зважився, евакуюватися. Ми допоможемо абсолютно безоплатно виїхати з Херсона, Донецької, Харківської та інших окупованих територій і перезимувати. А далі повернемося і будемо відбудовувати наші регіони,

– наголосила Верещук.

Вона додала, що щодня з Херсона до Хмельницького вирушає евакуаційний потяг, яким з міста виїжджають близько 300 людей – жінки, діти, представники маломобільних груп населення.

Евакуйовані можуть знайти прихисток на Вінниччині, Хмельниччині, Львівщині та інших регіонах на Заході та в Центрі України. Віцепрем'єрка запевнила, що місць для проживання вистачає всім охочим.

Важливо! Охочі евакуюватися можуть знайти всю необхідну інформацію на сайті Мінреінтеграції або на сайтах ОВА. Також можна зателефонувати на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції з кризових питань за номером 1548.

Скільки українців вимушені були переїхати через російську агресію

В Україні через війну загалом змушені були покинути свої домівки близько 7 мільйонів людей. Однак не всі фіксували своє переміщення.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 4,8 мільйона внутрішньо переміщених осіб (ВПО). До цього числа також входять ті, хто переїхав, починаючи з 2014 року,

– сказала Верещук.

За її словами, ці люди потребують фінансової допомоги від держави.

Виплати ВПО у 2023 році продовжаться

Як зазначила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, останнім часом багато людей телефонували на гарячу лінію міністерства і говорили про те, що вони побоюються, що з 1 січня виплати для ВПО будуть припинені.

Зокрема, приводом для цього стала постанова №1320, якою Кабмін вніс певні зміни у процес призначення окремих видів державної допомоги. Верещук наголосила, що ця постанова не стосується ВПО.

Ірина Верещук Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Було багато інформаційних вкидів, зокрема й від ворога, аби посіяти серед українців зневіру та сумніви. Наголошую: з 1 січня наші ВПО не повинні йти до органів соцзахисту і знову фіксувати своє місце перебування. Вони будуть отримувати всі свої виплати, як і у 2022 році.

Як зазначила віцепрем'єрка, розмір щомісячних виплат залишиться на старому рівні:

2 тисячі гривень – для дорослих;

3 тисячі гривень – для дітей, а також людей з інвалідністю.

Переселенців перевірятимуть лише за зверненням поліції

Водночас є випадки, коли людина повертається додому, але продовжує отримувати виплати як ВПО. Як зазначила Верещук, такі ситуації є проблемою, адже держава повинна контролювати свої видатки. У такому випадку людям варто очікувати додаткових перевірок.

Ірина Верещук Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ми домовилися з Міністерством соціальної політики, що такі перевірки будуть здійснюватися лише у випадках, коли є звернення від правоохоронних органів. Тобто якщо зафіксований факт, що людина переїхала і не має права на виплати, лише тоді будуть проходити перевірки. У інших випадках це виключено.

Глава Мінреінтеграції наголосила, що у людей немає приводів для хвилювань. Їх не будуть масово перевіряти, а тим паче – позбавляти виплат.

Уряд збільшить компенсацію власникам житла, які розмістили у себе ВПО

У 2023 році уряд планує збільшити виплати тим українцям, які прихистили у себе внутрішньо переміщених осіб.

Компенсація за комунальні послуги для родин, які надали житло ВПО, збільшиться вдвічі. Тобто якщо раніше йшлося про суму 450 гривень на одну ВПО, то наступного року розмір виплати становитиме 900 гривень,

– повідомила Верещук.

Вона додала, що за різними програмами, які стосуються виплат на проживання переселенців, уряд вже витратив 47 мільярдів гривень.

Підтримка переселенців в Україні: коротко