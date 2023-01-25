Людям так і не вдалося виїхати з міста. Нині правоохоронці відстежують ситуацію, щоб врятувати їх.

Важливо "26 швидких": відбулась наймасовіша медична евакуація хворих із Херсона на Львівщину

Окупанти зірвали евакуацію у Вугледарі

Родина з трьома маленькими дітьми 25 січня мала бути вже у безпеці. Вони були в укритті за 2 кілометри від позицій ворога, під постійним вогнем.

Коли родина погодилася виїхати, то з самого ранку російські окупанти здійснили масований обстріл Вугледару.

Попри хаотичні удари ворога, екіпаж поліції продовжив шлях і заїхав у палаюче, затягнуте димом місто. Поліцейські розраховували дочекатися моменту тиші, щоб урятувати дітей. Але він так і не настав,
– зазначили у поліції.

Наразі правоохоронці відстежують ситуацію, щоб, як тільки буде шанс, – евакуювати родину з дітьми.

Вугледар опинився під обстрілом: дивіться відео

Евакуація українців: останні новини

  • 21 січня на Львівщину привезли хворих з Херсона. Це наймасовіша медична евакуація з початку війни. Щоб забрати усіх людей, було залучено 26 карет швидких.
  • Близько 15 тисяч осіб з моменту деокупації Херсона скористалися евакуацією та переїхали у більш безпечні регіони України.
  • Віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що зараз виїхати з територій, які поки що підконтрольні Росії, дуже важко. Зокрема, якщо йдеться про окуповану частину Херсонщини, то можна виїжджати через Крим.