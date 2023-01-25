Людям так і не вдалося виїхати з міста. Нині правоохоронці відстежують ситуацію, щоб врятувати їх.
Важливо "26 швидких": відбулась наймасовіша медична евакуація хворих із Херсона на Львівщину
Окупанти зірвали евакуацію у Вугледарі
Родина з трьома маленькими дітьми 25 січня мала бути вже у безпеці. Вони були в укритті за 2 кілометри від позицій ворога, під постійним вогнем.
Коли родина погодилася виїхати, то з самого ранку російські окупанти здійснили масований обстріл Вугледару.
Попри хаотичні удари ворога, екіпаж поліції продовжив шлях і заїхав у палаюче, затягнуте димом місто. Поліцейські розраховували дочекатися моменту тиші, щоб урятувати дітей. Але він так і не настав,
– зазначили у поліції.
Наразі правоохоронці відстежують ситуацію, щоб, як тільки буде шанс, – евакуювати родину з дітьми.
Вугледар опинився під обстрілом: дивіться відео
Евакуація українців: останні новини
- 21 січня на Львівщину привезли хворих з Херсона. Це наймасовіша медична евакуація з початку війни. Щоб забрати усіх людей, було залучено 26 карет швидких.
- Близько 15 тисяч осіб з моменту деокупації Херсона скористалися евакуацією та переїхали у більш безпечні регіони України.
- Віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що зараз виїхати з територій, які поки що підконтрольні Росії, дуже важко. Зокрема, якщо йдеться про окуповану частину Херсонщини, то можна виїжджати через Крим.