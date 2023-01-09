Про це в ефірі 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. У місті під обстрілами живуть ті, хто допомагає відбудовувати Херсон.
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За словами Хланя, є певна категорія людей у Херсоні, які відмовляються виїжджати, вони живуть та працюють постійно у місті.
Скільки людей виїхало з Херсона
Є частина людей, яка все ж виїжджає, підкреслив депутат. Особливо це люди, що мають неповнолітніх дітей або ті, хто з огляду безпеки просто не може перебувати у місті.
Зараз у місті Херсоні залишаються найбільш стійкі. Люди, які допомагають сьогодні Збройним Силам України, допомагають у відновленні Херсона, зокрема комунальні служби, служби ДСНС,
– додав депутат.
Він повідомив, що відповідно до попередньої інформації, близько 15 тисяч людей з моменту деокупації міста скористалися евакуацією та переїхали у більш безпечні регіони України.
Хлань про життя деокупованого Херсона: дивитись відео
Херсон під обстрілами: останнє
- Окупанти 5 січня вбили у Херсоні 18-річного хлопця. Загарбники обстріляли будинок, де він перебував.
- Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що росіяни знищили електропідстанцію Херсона, яка живила кілька котелень. Люди не постраждали.
5 січня ворог обстріляв пожежну частину в Херсоні. Минулось без жертв. Однак в той день окупанти вдарили ще й по будинку в центрі міста, там загинув 18-річний хлопець.