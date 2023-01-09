Про це розповів очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. Він зазначив, що на місці влучань виникла пожежа і згорів автомобіль.

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"Цієї ночі російські окупанти атакували обʼєкти критичної інфраструктури у Херсоні. Вороги зруйнували електропідстанцію, що живить кілька великих котелень. Подача тепла та світла у Херсоні не припинялась. На щастя, люди не постраждали", – сказав Янушевич.

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Окупанти 6 січня 39 разів з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків обстріляли Херсонську область. По самому Херсону вдарили 9 разів. Снаряди влучали у приватні та багатоквартирні будинки. Крім цього, руйнувань зазнала будівля пожежної частини.

Відомо, що внаслідок атаки загинув чоловік, який працював рятувальником. Крім цього, окупанти поранили 7 мешканців Херсонщини.

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