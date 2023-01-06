Про це в ефірі 24 Каналу повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Росіяни обстріляли вже дві частини ДСНС у місті 5 та 6 січня.

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Мстяться населенню

На думку депутата, героїчна робота рятувальників після останньої атаки обласної дитячої лікарні, коли рятувальники проводили евакуацію медичного персоналу і пацієнтів під час прильотів, спровокував обстріли частин ДСНС у місті.

Сьогодні, 6 січня, окупанти завдали ударів по частині, де було багато пожежних машин та особовий склад. На превеликий жаль, є жертви та постраждалі,

– повідомив Хлань.

За словами депутата, окупанти здійснюють обстріли приватного сектору запалювальними снарядами, що провокує значні пожежі. Росіяни почали завдавати ударів по пожежних частинах та техніці рятувальників, для того, щоб працівники ДСНС не могли ліквідувати наслідки пожеж.

"Вони мстяться людям. Як ми бачимо, росіяни б'ють по медичних закладах, де допомагають людям після обстрілів, а тепер ще й по пожежних частинах, які тушать пожежі", – розповів Сергій Хлань.

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Планують обстріли житлових кварталів

Депутат вважає, що окупанти руйнують інфраструктуру, яка ліквідовує наслідки атак через те, що планують і далі обстрілювати житлові квартали та багатоповерхові будинки.

На їхню думку, ми не зможемо допомогти. Зможемо! Тому що й сьогодні ДСНС працювало на висоті, допомагаючи цивільним, які постраждали від ударів окупанта, і коли гасило пожежу у себе в частині,

– впевнений Хлань.

"Бавовна" у Гаврилівці Другій

Депутат повідомив про те, що сьогодні було нанесено удар по скупченню російських військ у Гаврилівці Другій. За його словами, росіяни перемістили до цього регіону близько 1000 осіб особового складу та десять установок "Град".

"Вчора, 5 січня, о 5 ранку було завдано удар по гуртожитку, де вони їли та милися. А біля того гуртожитку розташували своє наметове містечко. Наразі окупанти не коментують кількість постраждалих, за їхніми повідомленнями всі зникли безвісти", – підсумував Хлань.

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