Об этом в эфире 24 канала сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Россияне обстреляли уже две части ГСЧС в городе 5 и 6 января.

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Мстят населению

По мнению депутата, героическая работа спасателей вследствие последней атаки областной детской больницы, когда спасатели проводили эвакуацию медицинского персонала и пациентов во время прилетов, спровоцировал обстрелы частей ГСЧС в городе.

Сегодня, 6 января, оккупанты нанесли удары по части, где было много пожарных машин и личный состав. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие,

– сообщил Хлань.

По словам депутата, оккупанты проводят обстрелы частного сектора зажигательными снарядами, что провоцирует значительные пожары. Россияне начали наносить удары по пожарным частям и технике спасателей, чтобы работники ГСЧС не могли ликвидировать последствия пожаров.

"Они мстят людям. Как мы видим, россияне бьют по медицинским учреждениям, где помогают людям после обстрелов, а теперь еще и по пожарным частям, тушащим пожары", – рассказал Сергей Хлань.

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Планируют обстрелы жилых кварталов

Депутат считает, что оккупанты разрушают инфраструктуру, которая ликвидирует последствия атак из-за того, что планируют и дальше обстреливать жилые кварталы и многоэтажные дома.

По их мнению, мы не сможем помочь. Сможем! Потому что и сегодня ГСЧС работало на высоте, помогая гражданским, пострадавшим от ударов оккупанта, и когда тушили пожар у себя в части,

– уверен Хлань.

"Хлопок" в Гавриловке Второй

Депутат сообщил о том, что сегодня был нанесен удар по скоплению российских войск в Гавриловке Второй. По его словам, россияне переместили в этот регион около 1000 человек личного состава и десять установок "Град".

"Вчера, 5 января, в 5 утра был нанесен удар по общежитию, где они ели и мылись. А возле того общежития расположили свой палаточный городок. Сейчас оккупанты не комментируют количество пострадавших, по их сообщениям все пропали без вести", - подытожил Хлань.

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