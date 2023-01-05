Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко. Он добавил, что военные преступники будут наказаны за свои зверства.
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Оккупанты цинично убили семью в Бериславе
5 января российские захватчики обстреляли город Берислав Херсонской области. Один из снарядов оккупантов попал в жилой дом.
В результате этого погибла целая семья – муж, жена и их 12-летний сын. Заместитель руководителя ОП отметил циничность и подлость россиян, которые убивают мирных людей в их домах, когда те готовятся встречать с семьей Рождество.
В этом вся низость и подлость России. Утром они говорят о "рождественском перемирии", а уже в обед убивают всю семью,
– констатировал Кирилл Тимошенко.
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Атака Херсона 5 января: погиб 20-летний парень
- 5 января россияне обстреляли центр Херсона. Об этом заявил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
- По его словам, оккупанты попали в один из жилых домов. 20-летний парень, проживавший там, к сожалению, погиб.
- Пресофицер комендатуры города Херсон Дмитрий Плетенчук впоследствии добавил, что российские захватчики обстреляли также пожарную часть. Сделали это с левого берега, который временно оккупирован.