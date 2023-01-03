Об этом сообщил руководитель Офиса Президента. Кроме того, что захватчики решили "демилитаризовать" ледовую арену, они обстреляли и жилищный сектор.
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По Дружковке нанесли два удара из ракетного комплекса "Искандер". Поврежден жилой сектор, ледовая арена и промышленный сектор. Один человек погиб, еще один ранен,
– сказал Тимошенко.
Он также отметил, что сегодня утром россияне обстреляли Курахово из артиллерии, попав в жилой квартал, а в Ахтырском районе Сумской области был зафиксирован авиаудар с вертолета.
Кроме Дружковки, оккупанты в ночь на 3 января обстреливали Краматорск (есть раненый), Островское, Марьинку, Авдеевку, Благодатное, Северск, Торское и Бахмут (есть погибший).
Что известно об обстреле Дружковки
- Ракеты повредили склад, электромагнитный кран и сторожку. Повреждены гостиничный комплекс, автовокзал, церковь, жилой дом.
- В результате ракетных обстрелов была разрушена ледовая арена "Альтаир", которая была домом для хоккейного клуба "Донбасс" с 2014 года.
- Дружковка располагается рядом с Краматорском, который россияне тоже атаковали. В результате прилета по Краматорску повреждены частные дома и автомобили.