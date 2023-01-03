Про це повідомив керівник Офісу Президента. Окрім того, що загарбники вирішили "демілітаризувати" льодову арену, вони обстріляли й житловий сектор.
До теми Росіяни знищили льодову арену у Дружківці: показуємо на карті
По Дружківці завдали двох ударів з ракетного комплексу "Іскандер". Пошкоджено житловий сектор, льодову арену та промисловий сектор. Одна людина загинула, ще одну поранено,
– сказав Тимошенко.
Він також зазначив, що сьогодні зранку росіяни обстріляли Курахове з артилерії, поціливши у житловий квартал, а в Охтирському районі Сумської області був зафіксований авіаудар з гелікоптера.
Окрім Дружківки, окупанти в ніч проти 3 січня обстрілювали Краматорськ (є поранений), Острівське, Мар'їнку, Авдіївку, Благодатне, Сіверськ, Торське та Бахмут (є загиблий).
Що відомо про обстріл Дружківки
- Ракети пошкодили склад, електромагнітний кран та сторожку. Пошкоджень зазнали готельний комплекс, автовокзал, церква, житловий будинок.
- Унаслідок ракетного обстрілу було зруйновано льодову арену "Альтаїр", яка була домівкою для хокейного клубу Донбас з 2014 року.
- Дружківка розташовується поряд з Краматорськом, який росіяни також атакували. Внаслідок прильоту по Краматорську руйнувань зазнали приватні будинки та автомобілі