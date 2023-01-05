Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко. Він додав, що військові злочинці будуть покарані за свої звірства.

Читайте також Били "Іскандерами": під час обстрілу Дружківки загинула людина

Окупанти цинічно вбили сім'ю у Бериславі

5 січня російські загарбники обстріляли місто Берислав, що на Херсонщині. Один зі снарядів окупантів влучив у житловий будинок.

Унаслідок цього загинула ціла сім'я – чоловік, жінка та їхній 12-річний син. Заступник керівника ОП наголосив на цинічності та підлості росіян, які вбивають мирних людей у їхніх домівках, коли ті готуються зустрічати з родиною Різдво.

В цьому вся ницість і підлість Росії. Вранці вони говорять про "різдвяне перемир’я", а вже в обід вбивають всю сім’ю,

– констатував Кирило Тимошенко.

Редакція 24 Каналу приносить щирі співчуття родичам та знайомим загиблих.

Зверніть увагу У Краматорську після ракетного удару постраждав енергетик ДТЕК

Атака Херсона 5 січня: загинув 20-річний хлопець