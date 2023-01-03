У мережі публікують кадри очевидців чергового російського злочину, повідомляє 24 Канал. Вибухи в місті пролунали близько 22:50.

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Ворог обстріляв Херсон

Протягом дня 3 січня у Херсоні кілька разів пролунали вибухи – Росія продовжує обстрілювати місто після своєї поразки. Однак тепер для атак окупанти вирішили використати запалювальні снаряди.

Жахаючі кадри зафіксували мешканці міста, які побачили вогонь від снарядів у повітрі.

Росія обстріляла Херсон запалювальними снарядами: моторошні відео