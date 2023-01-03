Увечері 3 грудня окупанти вчергове запустили ракети по Запорізькій області. Одна з ворожих повітряних цілей влучила в околиці центрального міста регіону, де розташовувались об'єкти цивільної інфраструктури. Глава ОВА Олександр Старух у своїх соцмережах близько 23:20 прокоментував ситуацію.

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Що відомо про атаку

За словами чиновника, внаслідок обстрілу та прильоту виникла пожежа. На місце одразу виїхали усі відповідні служби, аби ліквідувати полум'я та врятувати людей, життя яких потенційно могло бути у небезпеці.

В результаті прильоту на об'єктах цивільної інфраструктури виникла пожежа. За попередніми даними, одна людина поранена,

– написав очільник області.

Водночас секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв зазначив, що пожежа спалахнула на одному з підприємств області. А людина, що постраждала, отримала осколкове поранення.

Зверніть увагу! За словами Куртєва, у багатьох будинках внаслідок прильоту повилітали вікна. Якщо у вас також, – то повідомляйте про це за номером 15-18 за допомогою стаціонарного телефона. Або ж дзвоніть за мобільними номерами:

+38 (061) 787-15-80;

+38 (050) 414-15-80;

+38 (067) 656-15-80.