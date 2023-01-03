Вечером 3 декабря оккупанты в очередной раз запустили ракеты по Запорожской области. Одна из враждебных воздушных целей попала в окрестности центрального города региона, где размещались объекты гражданской инфраструктуры. Глава ОВА Александр Старух в своих соцсетях около 23:20 прокомментировал ситуацию.
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Что известно об атаке
По словам чиновника, в результате обстрела и прилета возник пожар. На место сразу выехали все соответствующие службы, чтобы ликвидировать пламя и спасти людей, жизнь которых могла быть в опасности.
В результате прилета на объектах гражданской инфраструктуры возник пожар. По предварительным данным, один человек ранен,
– написал глава области.
В то же время секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев отметил, что пожар вспыхнул на одном из предприятий области. А пострадавший человек получил осколочное ранение.