Вечером 3 декабря оккупанты в очередной раз запустили ракеты по Запорожской области. Одна из враждебных воздушных целей попала в окрестности центрального города региона, где размещались объекты гражданской инфраструктуры. Глава ОВА Александр Старух в своих соцсетях около 23:20 прокомментировал ситуацию.

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Что известно об атаке

По словам чиновника, в результате обстрела и прилета возник пожар. На место сразу выехали все соответствующие службы, чтобы ликвидировать пламя и спасти людей, жизнь которых могла быть в опасности.

В результате прилета на объектах гражданской инфраструктуры возник пожар. По предварительным данным, один человек ранен,

– написал глава области.

В то же время секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев отметил, что пожар вспыхнул на одном из предприятий области. А пострадавший человек получил осколочное ранение.

Обратите внимание! По словам Куртева, во многих домах в результате прилета вылетели окна. Если у вас тоже – сообщайте об этом по номеру 15-18 с помощью стационарного телефона. Или звоните по мобильным номерам:

+38 (061) 787-15-80;

+38(050)414-15-80;

+38 (067) 656-15-80.