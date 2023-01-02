Он заключается в том, что такие ракеты, как Х-101, по-прежнему используются только днем. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Обратите внимание Россияне уже залезли в "неприкасаемый запас" ракет: повлияет ли это на массированные обстрелы Украины

2 особенности тактики оккупантов

Военный эксперт объяснил, что это связано с системами прицеливания этих ракет. Так, ракеты Х-101 нуждаются в запуске в светлое время суток. В то же время, ночью российские захватчики атакуют наши мирные города иранскими "Шахидами".

Это первая особенность тактики ракетных атак врага. А вторая состоит в том, что россияне при обстреле 31 декабря впервые использовали каспийскую флотилию для запуска ракет типа "Калибр".

Это означает, что очевидно россияне не смогли привлечь всю авиацию, которые хотели и планировать (привлечь – 24 канал) для нанесения ударов и компенсировали это привлечением своих кораблей,

– сказал Мусиенко.

По его мнению, это свидетельствует о том, что "хлопок" на российском аэродроме в Энгельсе таки повлиян на захватчиков.

Понятно, что для стратегической авиации, которая может преодолевать тысячи километров с дозаправками, не проблема долететь до Каспийского моря и оттуда осуществить запуск ракет. Очевидно, оккупанты начали беречь самолеты и применяют не все, чтобы не исчерпывать моторесурс двигателей.

Мусиенко объяснил изменение тактики ракетных обстрелов россиян: смотрите видео

Почему россияне атакуют "Шахидами" именно ночью

Мусиенко отметил, что есть две причины, почему российские захватчики используют иранские дроны-камикадзе "Shahed 136" именно ночью, а именно:

в темное время суток иранские БпЛА менее заметны, особенно когда летят над Днепром;

оккупанты стремятся заставить украинских защитников активнее применять системы ПВО, чтобы они использовали свои запасы.

"Враг начинает делать акценты даже не на том, чтобы куда-то попасть "Шахидом", а для того, чтобы использовать его, чтобы мы выстреливали свои запасы ракет по ним", – подчеркнул военный эксперт.

Ночные атаки "Shahed 136": последние новости