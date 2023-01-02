Захватчикам хватит высокоточных ракет еще на 1 – 3 не очень мощные атаки. Такое мнение 24 Каналу выразил военный аналитик Алексей Гетьман.

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Оккупанты уже залезли в "неприкосновенный запас"

Военный аналитик заметил, что россияне не могут использовать все ракеты, которые имеют. У захватчиков есть так называемый неприкосновенный запас ракет, и они уже в него залезли.

Они не станут вычищать склады "под ноль", ведь тогда сами станут очень уязвимыми может не для Украины, а для других стран, которые находятся с Россией не в очень мирных отношениях, но пока военных действий не ведут,

– сказал Гетьман.

Сейчас Россия перешла к активной работе по изготовлению ракет. Захватчики могут производить около 40 ракет ежемесячно, но не больше.

"Если сосчитать сколько ракет они выпускают во время массированных ударов, то плотность этих обстрелов должна уменьшиться и если они сделают атаку 7 января, то следующую они не смогут сделать раньше февраля или даже марта", – предположил военный аналитик.

Гетьман предположил, будет ли массирована атака 7 января: смотрите видео

В России все еще есть советские ЗРК и "Шахиды"

Однако захватчики все еще имеют достаточно большое количество дронов-камикадзе "Shahed 136". Так, неизвестно, какое количество беспилотников Иран предоставил России, но учитывая, как захватчики их используют, можно предположить, что определенный запас они еще имеют.

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Кроме того, российские оккупанты могут использовать недальнобойные ракеты по прифронтовым областям. Например, зенитно-ракетные комплексы С-300, "Точка-У" или "Луна-М", которые они нашли, наверное, в музее.

"Эти ракеты имеют дальность до 300 километров и могут поражать только те районы, которые расположены недалеко от линии разграничения", – сообщил Гетьман.

Будет ли атака 7 января

В сети распространяется информация, что российские захватчики могут прибегнуть к массированному удару по Украине 7 января. По мнению Гетьмана, Россия будет продолжать ракетные атаки.

"Скорее всего, 7 января атака будет, чтобы показать нам и всему миру, что "у них все нормально и идет якобы по плану". На самом же деле, если они проведут такой массированный обстрел, то ракет у них почти не останется", – отметил военный аналитик.

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По его мнению, после возможной массированной атаки российским захватчикам придется накапливать высокоточные дальнобойные ракеты до 8 марта. Взамен ракет С-300 россияне имеют до 7 тысяч.

Начали использовать ракеты, которые изготовили в этом году

Гетьман рассказал, что каждая ракета имеет код, по которому можно понять, когда и в какой партии она была изготовлена. Так, коды на обломках российских ракет свидетельствуют о том, что оккупанты уже начали использовать единицы, которые изготовили летом этого года.

Обычно новые ракеты уходят на склад, а более старые запускаются. По мнению военного аналитика, это свидетельствует о том, что у России осталось ракет меньше, чем должно быть согласно нормам неприкосновенности запаса.