Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире 24 канала рассказал, по каким направлениям россияне наносят удары по Украине чаще всего.
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Направления воздушных ударов России
В настоящее время российская авиация продолжает работать в Беларуси. В частности, там работают самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50, которые помогают мониторить ситуацию в воздушном пространстве Украины.
Атаки типичны, никаких изменений противник не применяет. Он использует определенное количество самолетов Ту-95 в количестве 5 единиц, которые 31 декабря нанесли удар с Каспийского моря,
– рассказал Юрий Игнат.
Он отметил, что последствия этих ударов заметны не только в Украине. А ведь несколько ракет упали в самой России и повредили дома россиян.
"Война касается уже их и от их же рук. Видим, что страдают уже люди там. Это не может не радовать, потому что так и должно быть", – заявил спикер Воздушных сил.
Юрий Игнат о массированных атаках России – смотрите видео
Россияне сменили место запуска "шахидов"
Кроме того, россияне решили сменить место, откуда запускают иранские дроны-камикадзе "шахиды". Ранее пуски происходили прежде всего из временно оккупированного Крыма.
Сейчас с восточного побережья Азовского моря. Именно оттуда они улетают. Оттуда берут курс по руслу Днепра преимущественно, чтобы можно было ниже прижаться к поверхности,
– рассказывает Юрий Игнат.
Таким образом, они могут долетать и до центральных областей Украины. Но Воздушные силы уже поняли тактику врага и дают ему достойный ответ.
Последние атаки россиян
- Россия в последний день 2022 31 декабря нанесла очередной массированный удар по Украине. Тогда враг запустил более 20 ракет, а украинские воины смогли сбить 12 из них.
- В новогоднюю ночь враг продолжил свои коварные атаки. Больше всего пострадал Киев. Помимо ракет, по украинской столице запустили также 32 дрона-камикадзе.
- Не прекратились атаки и в ночь с 1 на 2 января. Да силы ПВО уничтожили 39 дронов-камикадзе – все, которые запустил враг. Также уничтожили два БПЛА "Орлан-10" и 1 крылатую ракету.