Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире 24 канала рассказал, по каким направлениям россияне наносят удары по Украине чаще всего.

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Направления воздушных ударов России

В настоящее время российская авиация продолжает работать в Беларуси. В частности, там работают самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50, которые помогают мониторить ситуацию в воздушном пространстве Украины.

Атаки типичны, никаких изменений противник не применяет. Он использует определенное количество самолетов Ту-95 в количестве 5 единиц, которые 31 декабря нанесли удар с Каспийского моря,

– рассказал Юрий Игнат.

Он отметил, что последствия этих ударов заметны не только в Украине. А ведь несколько ракет упали в самой России и повредили дома россиян.

"Война касается уже их и от их же рук. Видим, что страдают уже люди там. Это не может не радовать, потому что так и должно быть", – заявил спикер Воздушных сил.

Юрий Игнат о массированных атаках России – смотрите видео

Россияне сменили место запуска "шахидов"

Кроме того, россияне решили сменить место, откуда запускают иранские дроны-камикадзе "шахиды". Ранее пуски происходили прежде всего из временно оккупированного Крыма.

Сейчас с восточного побережья Азовского моря. Именно оттуда они улетают. Оттуда берут курс по руслу Днепра преимущественно, чтобы можно было ниже прижаться к поверхности,

– рассказывает Юрий Игнат.

Таким образом, они могут долетать и до центральных областей Украины. Но Воздушные силы уже поняли тактику врага и дают ему достойный ответ.

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