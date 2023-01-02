Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі 24 каналу розповів, з яких напрямків росіяни завдають ударів по Україні найчастіше.
До слова У Росії заявили, що будуть використовувати стратегічну авіацію у війні у 2023 році
Напрямки повітряних ударів Росії
Наразі російська авіація продовжує працювати в Білорусі. Зокрема там працюють літаки дального радіолокаційного виявлення А-50, які допомагають моніторити ситуацію в повітряному просторі України.
Атаки типові, жодних змін противник не застосовує. Він використовує певну кількіть літаків Ту-95 в кількості 5 одиниць, які 31 грудня завдали удару з Каспійського моря,
– розповів Юрій Ігнат.
Він відзначив, що наслідки цих ударів були помітні не лише в Україні. Адже кілька ракет впали в самій Росії та пошкодили будинки росіян.
"Війна торкається вже їх і від їхніх же рук. Бачимо, що страждають вже люди там. Це не може не тішити, тому що так і має бути", – заявив речник Повітряних сил.
Юрій Ігнат про масовані атаки Росії – дивіться відео
Росіяни змінили місце запуску "шахідів"
Крім того, росіяни вирішили змінити місце, звідки запускають іранські дрони-камікадзе "шахіди". Раніше пуски відбувалися передовсім з тимчасово окупованого Криму.
Зараз зі східного узбережжя Азовського моря. Саме звідти вони летять. Звідти беруть курс по руслу Дніпра переважно, щоб можна було нижче притиснутися до поверхні,
– розповідає Юрій Ігнат.
У такий спосіб вони можуть долітати й до центральних областей України. Та Повітряні сили вже зрозуміли тактику ворога, тож дають йому гідну відповідь.
Останні атаки росіян
- Росія в останній день 2022 року 31 грудня завдала чергового масованого удару по Україні. Тоді ворог запустив понад 20 ракет, а українські воїни змогли збити 12 з них.
- У новорічну ніч ворог продовжив свої підступні атаки. Найбільше постраждав Київ. Крім ракет, по українській столиці запустили також 32 дрони-камікадзе.
- Не припинилися атаки й у ніч з 1 на 2 січня. Та сили ППО знищили 39 дронів-камікадзе – усі, які запустив ворог. Також знищили два БпЛА "Орлан-10" та 1 крилату ракету.