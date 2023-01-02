Для масованих ракетних ударів росіяни використовують стратегічну авіацію. І в країні-агресорці вже озвучили плани на 2023 рік, передає 24 Канал з посиланням на росЗМІ. Згідно з ними, ці літаки використовуватимуть для ударів і цьогоріч.

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Російські військові "відточуватимуть майстерність"

На цьому наголосив командувач дальньою авіацією військово-космічних сил Росії генерал-лейтенант Сергій Кобилаш. За його словами, "дальня авіація Росії" братиме участь у так званій "спецоперації" у 2023 році.

Передбачається виконання "задач з удосконалення навичок експлуатації автоматичних систем керування й інформаційного забезпечення" високоточного озброєння.

Окупанти активніше відводять літаки

Не так давно на аеродромі Енгельс пролунали вибухи. Це спонукало росіян відвести свої літаки на безпечнішу відстань. Про це свідчать знімки з супутників.

Наприклад, 30 грудня на аеродромі розміщувалося всього 11 таких літаків. Це значно менше, ніж було у листопаді. Цікаво, що 5 Ту-95 помітно очищені від льоду. Крім того, їх припаркували на доріжках, розчищених від снігу. А от чотири інші – вкриті снігом. Решта два Ту-160 теж покриті снігом. Правда, один із них має сліди, які свідчать про те, що платформу поблизу нього очищали.

Для розуміння ситуації. Аеродром Енгельс розташований за понад 480 кілометрів від кордону України. Цікаво, що лише за грудень три невідомі безпілотники атакували його. Правда, аналітики не фіксували значних пошкоджень.

Коротко про самі літаки, які використовують росіяни. До прикладу, ті ж винищувачі Ту-95 "Ведмідь" (Bear-H) та надзвукові бомбардувальники Ту-160 (Blackjack). Обидва типи літаків окупанти використовують для масованих ракетних атак по Україні. Також підіймає у повітря Ту-22м3. Він здатний випускати гіперзвукові крилаті ракети Х-22. Зауважимо, що саме такою окупанти вдарили по торговому центру у Кременчуку влітку.